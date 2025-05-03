hxbbgaf написав:І я писав, що треба зробити, щоб поліцію можна було скоротити, взагалі, не задумуючись. Якщо декриміналізувати кришувальні статті як то проституція, наркоманія, порнографія, звідництво, які в цивілізованому світі давно декриміналізовані, то тільки це розвантажить поліцію майже вдвічі, а значить, її можна буде скоротити.
По вашому списку. Статті стосовно "наркоманії", а точніше- зберігання і розповсюдження- точно декриміналізовано у всьому цивілізованому світі? Цивілізований світ хоч про це знає?
Я не про розповсюдження, а про вживання. Це декриміналізовано.
І мова не тільки про силовиків. От зараз щось розказував по радіо якийсь чолов'яга із центру дослідження соціальних перспектив Донбасу! Спеціально запам'ятав. І таких центрів-перецентрів і інститутів-переінститутів по вивченню стратегічних мегадосліджень майбутнього всесвіту, їх, напевно, сотні, кожен раз з'являється різний балакучий персонаж. І всі, напевно, заброньовані, деякі ще й знекровлюють бюджет воюючої країни..
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 03 тра, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:І я писав, що треба зробити, щоб поліцію можна було скоротити, взагалі, не задумуючись. Якщо декриміналізувати кришувальні статті як то проституція, наркоманія, порнографія, звідництво, які в цивілізованому світі давно декриміналізовані, то тільки це розвантажить поліцію майже вдвічі, а значить, її можна буде скоротити.
По вашому списку. Статті стосовно "наркоманії", а точніше- зберігання і розповсюдження- точно декриміналізовано у всьому цивілізованому світі? Цивілізований світ хоч про це знає?
Я не про розповсюдження, а про вживання. Це декриміналізовано.
Так вживання і у нас не є злочином. Почитайте кримінальний кодекс. Просто вживання так чи інакше повʼязано зі зберіганням, перевезенням, а часом і виготовленням. При цьому щодо зберігання є градації залежно від кількості, і для обʼємів, що оцінюють як незначні, кримінальної відповідальності немає.
Faceless написав:Так вживання і у нас не є злочином. Почитайте кримінальний кодекс. Просто вживання так чи інакше повʼязано зі зберіганням, перевезенням, а часом і виготовленням. При цьому щодо зберігання є градації залежно від кількості, і для обʼємів, що оцінюють як незначні, кримінальної відповідальності немає.
Да ну. А стаття 309, там все без мети збуту, придбав чи маєш травичку, щоб прийти додому і вжити - все, це вже карна стаття. Нібито не знаєте. А борделі в центрі в кожному будинку, все це утримання місць розпусти, звідництво, проституція, там по деяким статтям термін як за вбивство, при цьому це все кришують менти, теж ніби не знаєте, коли в Європі це все відбувається цілком легально, ще й платяться мільярди податків! Як і з порнографії, за яку в нас теж садовлять до в'язниці, доходить до того, що загреміти можна навіть за те, що вишлеш комусь своє фото для знайомства! Це абсурд і всі це розуміють, просто вигідно і купа силовиків зайнята тим, що кришує порностудії, хто мало платить, роблять підставу, нещодавно тут обговорювали, як менти дійшли до того, що за бюджетний кошт півтора роки виманювали у дівчат фото, а потів приговорили тих дівчат до 4 років! І це те, чим мають займатись підготовлені здорові хлопці під час війни? Це все має бути декриміналізовано, а силовики по-максимуму відправлені туди, де вони зараз найбільше потрібні!
Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації: Маріупольська міська; Кальчицька сільська Маріупольського району; Мангушська селищна Маріупольського району; Микільська селищна Маріупольського району; Старомлинівська сільська Волноваського району; Хлібодарівська сільська Волноваського району.
Окремими розпорядженнями президент призначив: Надію Сердюкову – начальницею Мирненської селищної військової адміністрації; Артема Єфіменка – начальником Ольгинської селищної військової адміністрації; Альону Лєвтєрову – начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації; Олександра Куркчи – начальником Сартанської селищної військової адміністрації; Наталію Воробйову – начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністрації); Володимира Матяша – начальником Кальчицької сільської військової адміністрації; Михайла Бурнадзе – начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації; Володимира Халабузара – начальником Микільської селищної військової адміністрації.
І хто ці всі люди? Вони туди поїдуть воювати чи як це розуміти? Хтось пояснить, чим вони будуть займатись?
hxbbgaf написав:Це ти брешеш. Я наводив посилання вище, також чув, що казав ведучий по суспільному радіо (не сам же він це вигадав). Які воюють, вони в ЗСУ. До того ж, ще 24 з чимось тис. цивільного персоналу, який обслуговує поліцію. І по світу 165, а не більше 300, ось вивчай: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%96%D0%B2
Там внизу Загалом: 12 435 974 — 165
До того ж, ось що ще знаходиться гуглом:
Министерство внутренних дел Украины Устройство Штаб-квартира Киев Число сотрудников 220 000 человек
ведучий йому сказав а бабки на лавиці скільки сказали? а я тобі дав цифри від офіційних осіб поліції. Бригада поліції Лють не входить до ЗСУ, вчи матчастину. І купи собі калькулятор та порахуй середню кількість поліціянтів на душу
hxbbgaf написав:Це ти брешеш. Я наводив посилання вище, також чув, що казав ведучий по суспільному радіо (не сам же він це вигадав). Які воюють, вони в ЗСУ. До того ж, ще 24 з чимось тис. цивільного персоналу, який обслуговує поліцію. І по світу 165, а не більше 300, ось вивчай: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%96%D0%B2
Там внизу Загалом: 12 435 974 — 165
До того ж, ось що ще знаходиться гуглом:
Министерство внутренних дел Украины Устройство Штаб-квартира Киев Число сотрудников 220 000 человек
ведучий йому сказав а бабки на лавиці скільки сказали? а я тобі дав цифри від офіційних осіб поліції. Бригада поліції Лють не входить до ЗСУ, вчи матчастину. І купи собі калькулятор та порахуй середню кількість поліціянтів на душу
Там все пораховано по таблиці, бери і вивчай. Лють - то добровольці, а треба половину поліціянтів відправити на фронт. Виписати бойові повістки, якщо звичайний громадянин по ній не з'являється, то це від 3 до 5, теж має бути і для поліціянтів.