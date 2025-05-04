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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:33

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:І я писав, що треба зробити, щоб поліцію можна було скоротити, взагалі, не задумуючись. Якщо декриміналізувати кришувальні статті як то проституція, наркоманія, порнографія, звідництво, які в цивілізованому світі давно декриміналізовані, то тільки це розвантажить поліцію майже вдвічі, а значить, її можна буде скоротити.
По вашому списку. Статті стосовно "наркоманії", а точніше- зберігання і розповсюдження- точно декриміналізовано у всьому цивілізованому світі? Цивілізований світ хоч про це знає?

Я не про розповсюдження, а про вживання. Це декриміналізовано.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:39

І мова не тільки про силовиків. От зараз щось розказував по радіо якийсь чолов'яга із центру дослідження соціальних перспектив Донбасу! Спеціально запам'ятав. І таких центрів-перецентрів і інститутів-переінститутів по вивченню стратегічних мегадосліджень майбутнього всесвіту, їх, напевно, сотні, кожен раз з'являється різний балакучий персонаж. І всі, напевно, заброньовані, деякі ще й знекровлюють бюджет воюючої країни..
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 03 тра, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:39

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:І я писав, що треба зробити, щоб поліцію можна було скоротити, взагалі, не задумуючись. Якщо декриміналізувати кришувальні статті як то проституція, наркоманія, порнографія, звідництво, які в цивілізованому світі давно декриміналізовані, то тільки це розвантажить поліцію майже вдвічі, а значить, її можна буде скоротити.
По вашому списку. Статті стосовно "наркоманії", а точніше- зберігання і розповсюдження- точно декриміналізовано у всьому цивілізованому світі? Цивілізований світ хоч про це знає?

Я не про розповсюдження, а про вживання. Це декриміналізовано.
Так вживання і у нас не є злочином. Почитайте кримінальний кодекс. Просто вживання так чи інакше повʼязано зі зберіганням, перевезенням, а часом і виготовленням. При цьому щодо зберігання є градації залежно від кількості, і для обʼємів, що оцінюють як незначні, кримінальної відповідальності немає.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:52

  Faceless написав:Так вживання і у нас не є злочином. Почитайте кримінальний кодекс. Просто вживання так чи інакше повʼязано зі зберіганням, перевезенням, а часом і виготовленням. При цьому щодо зберігання є градації залежно від кількості, і для обʼємів, що оцінюють як незначні, кримінальної відповідальності немає.

Да ну. А стаття 309, там все без мети збуту, придбав чи маєш травичку, щоб прийти додому і вжити - все, це вже карна стаття. Нібито не знаєте. А борделі в центрі в кожному будинку, все це утримання місць розпусти, звідництво, проституція, там по деяким статтям термін як за вбивство, при цьому це все кришують менти, теж ніби не знаєте, коли в Європі це все відбувається цілком легально, ще й платяться мільярди податків! Як і з порнографії, за яку в нас теж садовлять до в'язниці, доходить до того, що загреміти можна навіть за те, що вишлеш комусь своє фото для знайомства! Це абсурд і всі це розуміють, просто вигідно і купа силовиків зайнята тим, що кришує порностудії, хто мало платить, роблять підставу, нещодавно тут обговорювали, як менти дійшли до того, що за бюджетний кошт півтора роки виманювали у дівчат фото, а потів приговорили тих дівчат до 4 років!
І це те, чим мають займатись підготовлені здорові хлопці під час війни? Це все має бути декриміналізовано, а силовики по-максимуму відправлені туди, де вони зараз найбільше потрібні!
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:57

А навіщо створювати ще купу військових адміністрацій в давно окупованих селищах? Де логіка?
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ ... 39742.html

Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації:
Маріупольська міська;
Кальчицька сільська Маріупольського району;
Мангушська селищна Маріупольського району;
Микільська селищна Маріупольського району;
Старомлинівська сільська Волноваського району;
Хлібодарівська сільська Волноваського району.

Окремими розпорядженнями президент призначив:
Надію Сердюкову – начальницею Мирненської селищної військової адміністрації;
Артема Єфіменка – начальником Ольгинської селищної військової адміністрації;
Альону Лєвтєрову – начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації;
Олександра Куркчи – начальником Сартанської селищної військової адміністрації;
Наталію Воробйову – начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністрації);
Володимира Матяша – начальником Кальчицької сільської військової адміністрації;
Михайла Бурнадзе – начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
Володимира Халабузара – начальником Микільської селищної військової адміністрації.


І хто ці всі люди? Вони туди поїдуть воювати чи як це розуміти? Хтось пояснить, чим вони будуть займатись?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:42

  hxbbgaf написав:Це ти брешеш. Я наводив посилання вище, також чув, що казав ведучий по суспільному радіо (не сам же він це вигадав). Які воюють, вони в ЗСУ.
До того ж, ще 24 з чимось тис. цивільного персоналу, який обслуговує поліцію.
І по світу 165, а не більше 300, ось вивчай:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%96%D0%B2

Там внизу Загалом: 12 435 974 — 165

До того ж, ось що ще знаходиться гуглом:
Министерство внутренних дел Украины
Устройство
Штаб-квартира Киев
Число сотрудников 220 000 человек

ведучий йому сказав :D а бабки на лавиці скільки сказали? :D а я тобі дав цифри від офіційних осіб поліції. Бригада поліції Лють не входить до ЗСУ, вчи матчастину.
І купи собі калькулятор та порахуй середню кількість поліціянтів на душу :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 17:08

  unicdima написав:
  hxbbgaf написав:Це ти брешеш. Я наводив посилання вище, також чув, що казав ведучий по суспільному радіо (не сам же він це вигадав). Які воюють, вони в ЗСУ.
До того ж, ще 24 з чимось тис. цивільного персоналу, який обслуговує поліцію.
І по світу 165, а не більше 300, ось вивчай:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%96%D0%B2

Там внизу Загалом: 12 435 974 — 165

До того ж, ось що ще знаходиться гуглом:
Министерство внутренних дел Украины
Устройство
Штаб-квартира Киев
Число сотрудников 220 000 человек

ведучий йому сказав :D а бабки на лавиці скільки сказали? :D а я тобі дав цифри від офіційних осіб поліції. Бригада поліції Лють не входить до ЗСУ, вчи матчастину.
І купи собі калькулятор та порахуй середню кількість поліціянтів на душу :D

Там все пораховано по таблиці, бери і вивчай.
Лють - то добровольці, а треба половину поліціянтів відправити на фронт. Виписати бойові повістки, якщо звичайний громадянин по ній не з'являється, то це від 3 до 5, теж має бути і для поліціянтів.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 08:38

  hxbbgaf написав:Там все пораховано по таблиці, бери і вивчай.
Лють - то добровольці, а треба половину поліціянтів відправити на фронт. Виписати бойові повістки, якщо звичайний громадянин по ній не з'являється, то це від 3 до 5, теж має бути і для поліціянтів.

Якби в тебе був мозок то ти б побачив, що там помилка :D
Лють це бригада у складі МВС, а не в ЗСУ як ти брехав і не якась шарашкіна контора добровольців.
Поліцейські вже служать на своєму місці, на відміну від тебе.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 11:29

  unicdima написав:
  hxbbgaf написав:Там все пораховано по таблиці, бери і вивчай.
Лють - то добровольці, а треба половину поліціянтів відправити на фронт. Виписати бойові повістки, якщо звичайний громадянин по ній не з'являється, то це від 3 до 5, теж має бути і для поліціянтів.

Якби в тебе був мозок то ти б побачив, що там помилка :D
Лють це бригада у складі МВС, а не в ЗСУ як ти брехав і не якась шарашкіна контора добровольців.
Поліцейські вже служать на своєму місці, на відміну від тебе.

Зрозуміло, розумніший за вікіпедію. Нема там ніякої помилки.
Ти хочеш сказати, що Лють - то не добровольці?
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 11:41

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:Ти хочеш сказати, що Лють - то не добровольці?

Більшість там добровільно-примусово
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