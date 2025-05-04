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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 11:49

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Ти хочеш сказати, що Лють - то не добровольці?

Більшість там добровільно-примусово

Департамент поліції особливого призначення «Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»
Чисельність 6 000


6000 зі всієї поліції і ті не добровільно? Я не думаю, з урахуванням того, що 90% поліції заброньовано.
hxbbgaf
 
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