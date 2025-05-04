Департамент поліції особливого призначення «Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»
Чисельність 6 000
6000 зі всієї поліції і ті не добровільно? Я не думаю, з урахуванням того, що 90% поліції заброньовано.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 11:49
6000 зі всієї поліції і ті не добровільно? Я не думаю, з урахуванням того, що 90% поліції заброньовано.
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