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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Нед 04 тра, 2025 11:49
Faceless написав:
hxbbgaf написав:Ти хочеш сказати, що Лють - то не добровольці?
Більшість там добровільно-примусово
Департамент поліції особливого призначення «Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»
Чисельність 6 000
6000 зі всієї поліції і ті не добровільно? Я не думаю, з урахуванням того, що 90% поліції заброньовано.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 20:05
Навіть ті ж мисливці з офіційно зареєстрованою зброєю, вони такі хоробрі стріляти в беззахисних тварин, то, може, могли б і в ворога постріляти? Треба зобов'язати їх всіх явитися до ТЦК до якогось числа.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 20:09
hxbbgaf написав:
Навіть ті ж мисливці з офіційно зареєстрованою зброєю, вони такі хоробрі стріляти в беззахисних тварин, то, може, могли б і в ворога постріляти? Треба зобов'язати їх всіх явитися до ТЦК до якогось числа.
Ти пройшов медкомісію, мисливець?
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Додано: Нед 04 тра, 2025 20:18
Hotab написав: hxbbgaf написав:
Навіть ті ж мисливці з офіційно зареєстрованою зброєю, вони такі хоробрі стріляти в беззахисних тварин, то, може, могли б і в ворога постріляти? Треба зобов'язати їх всіх явитися до ТЦК до якогось числа.
Ти пройшов медкомісію, мисливець?
Не проходив ще, повістки нема, самому йти, записуватись в електронну чергу? Я з компа пишу, за телефон давно кинув платити, хочуть 200 гривень на місяць, коли я майже нікуди не телефоную, воно з компа працює? Бо хотів оновити дію для кешбеку, дудку, тільки зі смартфона.
Я не мисливець, взагалі, не уявляю, як можна стріляти в беззахисну тварину.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 21:01
hxbbgaf написав:
Не проходив ще, повістки нема, самому йти, записуватись в електронну чергу? Я з компа пишу, за телефон давно кинув платити, хочуть 200 гривень на місяць, коли я майже нікуди не телефоную, воно з компа працює? Бо хотів оновити дію для кешбеку, дудку, тільки зі смартфона.
Я не мисливець, взагалі, не уявляю, як можна стріляти в беззахисну тварину.
і за інтернет ти не платиш?
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