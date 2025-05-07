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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 11:49

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:Ти хочеш сказати, що Лють - то не добровольці?

Більшість там добровільно-примусово

Департамент поліції особливого призначення «Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють»
Чисельність 6 000


6000 зі всієї поліції і ті не добровільно? Я не думаю, з урахуванням того, що 90% поліції заброньовано.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:05

Навіть ті ж мисливці з офіційно зареєстрованою зброєю, вони такі хоробрі стріляти в беззахисних тварин, то, може, могли б і в ворога постріляти? Треба зобов'язати їх всіх явитися до ТЦК до якогось числа.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:09

  hxbbgaf написав:Навіть ті ж мисливці з офіційно зареєстрованою зброєю, вони такі хоробрі стріляти в беззахисних тварин, то, може, могли б і в ворога постріляти? Треба зобов'язати їх всіх явитися до ТЦК до якогось числа.

Ти пройшов медкомісію, мисливець?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:18

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Навіть ті ж мисливці з офіційно зареєстрованою зброєю, вони такі хоробрі стріляти в беззахисних тварин, то, може, могли б і в ворога постріляти? Треба зобов'язати їх всіх явитися до ТЦК до якогось числа.

Ти пройшов медкомісію, мисливець?

Не проходив ще, повістки нема, самому йти, записуватись в електронну чергу? Я з компа пишу, за телефон давно кинув платити, хочуть 200 гривень на місяць, коли я майже нікуди не телефоную, воно з компа працює? Бо хотів оновити дію для кешбеку, дудку, тільки зі смартфона.
Я не мисливець, взагалі, не уявляю, як можна стріляти в беззахисну тварину.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 21:01

  hxbbgaf написав:Не проходив ще, повістки нема, самому йти, записуватись в електронну чергу? Я з компа пишу, за телефон давно кинув платити, хочуть 200 гривень на місяць, коли я майже нікуди не телефоную, воно з компа працює? Бо хотів оновити дію для кешбеку, дудку, тільки зі смартфона.
Я не мисливець, взагалі, не уявляю, як можна стріляти в беззахисну тварину.

і за інтернет ти не платиш? :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:17

  unicdima написав:
  hxbbgaf написав:Не проходив ще, повістки нема, самому йти, записуватись в електронну чергу? Я з компа пишу, за телефон давно кинув платити, хочуть 200 гривень на місяць, коли я майже нікуди не телефоную, воно з компа працює? Бо хотів оновити дію для кешбеку, дудку, тільки зі смартфона.
Я не мисливець, взагалі, не уявляю, як можна стріляти в беззахисну тварину.

і за інтернет ти не платиш? :D

За кабельний плачу. І взагалі, тема тут не про мене, а про силовиків.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 23:29

Таке враження, що ще збільшується кількість усілякою заброньованої охорони, коли людей стає все менше. От за 15 хвилин бачив 2 машини якогось, здається, охоронного холдингу (якщо не помиляюсь), раніше таких машин взагалі не бачив. Це не диілячись на незліченну кількість поліції, муніципальної охорони, міських варт, Шеріфа (здається, з правом патрулювання) та безліч приватних охорон.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 00:41

hxbbgaf

От за 15 хвилин бачив 2 машини якогось, здається, охоронного холдингу (якщо не помиляюсь), раніше таких машин взагалі не бачив.


Беруть тебе в котел
Hotab
 
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