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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:20

  hxbbgaf написав: з компа пишу, за телефон давно кинув платити, хочуть 200 гривень на місяць, коли я майже нікуди не телефоную, воно з компа працює?
Вихідний офтоп. Яку систему (тел. провайдера/месенджер) Ви використовуєте для дзвінків з компа? Для інфи: знову запрацював Лайкомобайл (GSM) з копійчаними тарифами
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:24

hxbbgaf

ще й треба встановити його в смартфон, за який потрібно кожний місяць платити. Моєму телефону вже 13 років.


За 100 тис бойових вистачить і на смартфон , і на абонплату .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:28

  Visky написав:
  hxbbgaf написав: з компа пишу, за телефон давно кинув платити, хочуть 200 гривень на місяць, коли я майже нікуди не телефоную, воно з компа працює?
Вихідний офтоп. Яку систему (тел. провайдера/месенджер) Ви використовуєте для дзвінків з компа? Для інфи: знову запрацював Лайкомобайл (GSM) з копійчаними тарифами

Кабельний. Я з компа тільки пишу, не дзвоню взагалі нікуди, якщо треба мамі подзвонити, дзвоню, воно каже, недостатньо коштів, можете подзвонити за рахунок абонента, один гудок, скидаю, і мама передзвонює, у неї пакет, але у неї кнопковий телефон, теж максимум 2 роки і ломається, коротше, суцільне кидалово, теж дзвонить раз на місяць і платить 100 з чимось гривень на місяць, і це як пенсіонерка..
Якийсь лайкомобайл, перший раз чую, якесь кидалово чи що?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:42

  Hotab написав:hxbbgaf

ще й треба встановити його в смартфон, за який потрібно кожний місяць платити. Моєму телефону вже 13 років.


За 100 тис бойових вистачить і на смартфон , і на абонплату .

Тобто потрібно це все купити і оплатити, щоб зареєструватись?
І думаєш, відправлять одразу на фронт? Зробив навіть аналіз крові і кардіограму, писали (було виділено жирним) підвищений білірубін і креатінін, а на ЕКГ теж якесь зміщення лівого шлуночка чи щось таке і тиск 160 і пульс 119, плюс ще стара стаття 18б ще зі школи.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:47

hxbbgaf https://www.lycamobile.ua/uk/bundlesПакет від 50₴/міс, безпакетне поповнення на 25 грн дає безкоштовні дзвінки в Лайці на 30 діб сума не згорає, потім - 10 коп/хв, на інші укр. - 30 коп/хв. Тарифікація чесна, секундна
А так хоч з Вайбера на Вайбер можна при Вайфаї.
Востаннє редагувалось Visky в П'ят 16 тра, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:49

hxbbgaf

Тобто потрібно це все купити і оплатити, щоб зареєструватись?


Є ж інший варіант, без смартфона. Ніжками. І вже в червні перші 100к на картку впадуть. Прикинь..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 00:03

  Visky написав:hxbbgaf https://www.lycamobile.ua/uk/bundlesПакет від 50₴/міс, безпакетне поповнення на 25 грн дає безкоштовні дзвінки в Лайці на 30 діб сума не згорає, потім - 10 коп/хв, на інші укр. - 30 коп/хв. Тарифікація чесна, секундна
А так хоч з Вайбера на Вайбер можна при Вайфаї.

Ну, інтернета там, напевно, нема? І воно кудись дзвонить? Пам'ятаю, сестра якось повелась на інтертелеком чи щось таке, воно висло, нікуди не дзвонило, зникало, тільки борги за нього приходили. Сестри вже не було, а вони все приходили.
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 00:05

  Hotab написав:hxbbgaf

Тобто потрібно це все купити і оплатити, щоб зареєструватись?


Є ж інший варіант, без смартфона. Ніжками. І вже в червні перші 100к на картку впадуть. Прикинь..

На фупі чувак ходив, говорив, сказали, реєструйся в електронній черзі.
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 00:47

  hxbbgaf написав:
  Visky написав:hxbbgaf https://www.lycamobile.ua/uk/bundlesПакет від 50₴/міс, безпакетне поповнення на 25 грн дає безкоштовні дзвінки в Лайці на 30 діб сума не згорає, потім - 10 коп/хв, на інші укр. - 30 коп/хв. Тарифікація чесна, секундна
А так хоч з Вайбера на Вайбер можна при Вайфаї.

Ну, інтернета там, напевно, нема? І воно кудись дзвонить? Пам'ятаю, сестра якось повелась на інтертелеком чи щось таке, воно висло, нікуди не дзвонило, зникало, тільки борги за нього приходили. Сестри вже не було, а вони все приходили.
Все є, все працює, за посиланням вказаний обсяг Гбт і-нета в пакеті при 3G, 8 років користуюсь після вкраденого у мене тел. з Інтертелекомом (той тільки ж контрактний і CDMA, погана проникливість сигналу, зате більш безпечний, менше опромінення). Ще є 3Моб від Укртелекома, дорожче
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 09:23

По телеку інститут моделювання ситуацій... І кожен раз різний, їх сотні таких "інститутів", і в кожному директор балакун і ще купа балакунів, цілими днями балаканина, нащо вони всі потрібні, що вони "змоделювали" і що це дало? І так повсюди. Купа охорони, не говорячі про муніципальні і міські варти (які теж зараз непотрібні, тим більше, що раніше жили без них, а це не приватні охорони), усілякі, венбести, які ще й мають право патрулювання, шерифи, титани, охоронні холдинги... Людей все менше, вони вже рекламуються, бо вони просто непотрібні. І всі заброньовані?
От вчора було відео з Одеси, як чоловік 6 годин ховався від співробітників ТЦК на дереві на висоті 5-го поверху, заскочив туди й сидів як кіт. Можна, звичайно, засуджувати. але ж, на мою думку, це якась не зовсім адекватна людина, як його приїхали зняли, на нього одразу накинулись менти, ще й з таким остервенінням, з розбігу настрибнули одразу декілька, почали крутити, намагатись бити (ніби це якийсь озброєний до зубів кілер-рецидивіст), який сенс в такому застосуванні сили, натовпу здорових бугаїв, дуже багато їх, ні до кого більше застосувати силу? То може, на фронт?
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  #<1 ... 891011
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