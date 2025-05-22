Вихідний офтоп. Яку систему (тел. провайдера/месенджер) Ви використовуєте для дзвінків з компа? Для інфи: знову запрацював Лайкомобайл (GSM) з копійчаними тарифами
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Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:20
Вихідний офтоп. Яку систему (тел. провайдера/месенджер) Ви використовуєте для дзвінків з компа? Для інфи: знову запрацював Лайкомобайл (GSM) з копійчаними тарифами
Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:24
hxbbgaf
За 100 тис бойових вистачить і на смартфон , і на абонплату .
Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:28
Кабельний. Я з компа тільки пишу, не дзвоню взагалі нікуди, якщо треба мамі подзвонити, дзвоню, воно каже, недостатньо коштів, можете подзвонити за рахунок абонента, один гудок, скидаю, і мама передзвонює, у неї пакет, але у неї кнопковий телефон, теж максимум 2 роки і ломається, коротше, суцільне кидалово, теж дзвонить раз на місяць і платить 100 з чимось гривень на місяць, і це як пенсіонерка..
Якийсь лайкомобайл, перший раз чую, якесь кидалово чи що?
Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:42
Тобто потрібно це все купити і оплатити, щоб зареєструватись?
І думаєш, відправлять одразу на фронт? Зробив навіть аналіз крові і кардіограму, писали (було виділено жирним) підвищений білірубін і креатінін, а на ЕКГ теж якесь зміщення лівого шлуночка чи щось таке і тиск 160 і пульс 119, плюс ще стара стаття 18б ще зі школи.
Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:47
hxbbgaf
А так хоч з Вайбера на Вайбер можна при Вайфаї.
Востаннє редагувалось Visky в П'ят 16 тра, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:49
hxbbgaf
Є ж інший варіант, без смартфона. Ніжками. І вже в червні перші 100к на картку впадуть. Прикинь..
Додано: Суб 17 тра, 2025 00:03
Ну, інтернета там, напевно, нема? І воно кудись дзвонить? Пам'ятаю, сестра якось повелась на інтертелеком чи щось таке, воно висло, нікуди не дзвонило, зникало, тільки борги за нього приходили. Сестри вже не було, а вони все приходили.
Додано: Суб 17 тра, 2025 00:05
Додано: Суб 17 тра, 2025 00:47
Все є, все працює, за посиланням вказаний обсяг Гбт і-нета в пакеті при 3G, 8 років користуюсь після вкраденого у мене тел. з Інтертелекомом (той тільки ж контрактний і CDMA, погана проникливість сигналу, зате більш безпечний, менше опромінення). Ще є 3Моб від Укртелекома, дорожче
Додано: Чет 22 тра, 2025 09:23
По телеку інститут моделювання ситуацій... І кожен раз різний, їх сотні таких "інститутів", і в кожному директор балакун і ще купа балакунів, цілими днями балаканина, нащо вони всі потрібні, що вони "змоделювали" і що це дало? І так повсюди. Купа охорони, не говорячі про муніципальні і міські варти (які теж зараз непотрібні, тим більше, що раніше жили без них, а це не приватні охорони), усілякі, венбести, які ще й мають право патрулювання, шерифи, титани, охоронні холдинги... Людей все менше, вони вже рекламуються, бо вони просто непотрібні. І всі заброньовані?
От вчора було відео з Одеси, як чоловік 6 годин ховався від співробітників ТЦК на дереві на висоті 5-го поверху, заскочив туди й сидів як кіт. Можна, звичайно, засуджувати. але ж, на мою думку, це якась не зовсім адекватна людина, як його приїхали зняли, на нього одразу накинулись менти, ще й з таким остервенінням, з розбігу настрибнули одразу декілька, почали крутити, намагатись бити (ніби це якийсь озброєний до зубів кілер-рецидивіст), який сенс в такому застосуванні сили, натовпу здорових бугаїв, дуже багато їх, ні до кого більше застосувати силу? То може, на фронт?
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