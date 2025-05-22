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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

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#<1 ... 891011 Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:20 hxbbgaf написав: з компа пишу, за телефон давно кинув платити, хочуть 200 гривень на місяць, коли я майже нікуди не телефоную, воно з компа працює? з компа пишу, за телефон давно кинув платити, хочуть 200 гривень на місяць, коли я майже нікуди не телефоную, воно з компа працює? Вихідний офтоп. Яку систему (тел. провайдера/месенджер) Ви використовуєте для дзвінків з компа? Для інфи: знову запрацював Лайкомобайл (GSM) з копійчаними тарифами Вихідний офтоп. Яку систему (тел. провайдера/месенджер) Ви використовуєте для дзвінків з компа? Для інфи: знову запрацював Лайкомобайл (GSM) з копійчаними тарифами Visky

Повідомлень: 1549 З нами з: 27.04.10 Подякував: 168 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:24 hxbbgaf



ще й треба встановити його в смартфон, за який потрібно кожний місяць платити. Моєму телефону вже 13 років.





За 100 тис бойових вистачить і на смартфон , і на абонплату . За 100 тис бойових вистачить і на смартфон , і на абонплату . Hotab Повідомлень: 15168 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:28 Visky написав: hxbbgaf написав: з компа пишу, за телефон давно кинув платити, хочуть 200 гривень на місяць, коли я майже нікуди не телефоную, воно з компа працює? з компа пишу, за телефон давно кинув платити, хочуть 200 гривень на місяць, коли я майже нікуди не телефоную, воно з компа працює? Вихідний офтоп. Яку систему (тел. провайдера/месенджер) Ви використовуєте для дзвінків з компа? Для інфи: знову запрацював Лайкомобайл (GSM) з копійчаними тарифами Вихідний офтоп. Яку систему (тел. провайдера/месенджер) Ви використовуєте для дзвінків з компа? Для інфи: знову запрацював Лайкомобайл (GSM) з копійчаними тарифами

Кабельний. Я з компа тільки пишу, не дзвоню взагалі нікуди, якщо треба мамі подзвонити, дзвоню, воно каже, недостатньо коштів, можете подзвонити за рахунок абонента, один гудок, скидаю, і мама передзвонює, у неї пакет, але у неї кнопковий телефон, теж максимум 2 роки і ломається, коротше, суцільне кидалово, теж дзвонить раз на місяць і платить 100 з чимось гривень на місяць, і це як пенсіонерка..

Якийсь лайкомобайл, перший раз чую, якесь кидалово чи що? Кабельний. Я з компа тільки пишу, не дзвоню взагалі нікуди, якщо треба мамі подзвонити, дзвоню, воно каже, недостатньо коштів, можете подзвонити за рахунок абонента, один гудок, скидаю, і мама передзвонює, у неї пакет, але у неї кнопковий телефон, теж максимум 2 роки і ломається, коротше, суцільне кидалово, теж дзвонить раз на місяць і платить 100 з чимось гривень на місяць, і це як пенсіонерка..Якийсь лайкомобайл, перший раз чую, якесь кидалово чи що? hxbbgaf Повідомлень: 22557 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:42 Hotab написав: hxbbgaf



ще й треба встановити його в смартфон, за який потрібно кожний місяць платити. Моєму телефону вже 13 років.





За 100 тис бойових вистачить і на смартфон , і на абонплату . За 100 тис бойових вистачить і на смартфон , і на абонплату .

Тобто потрібно це все купити і оплатити, щоб зареєструватись?

І думаєш, відправлять одразу на фронт? Зробив навіть аналіз крові і кардіограму, писали (було виділено жирним) підвищений білірубін і креатінін, а на ЕКГ теж якесь зміщення лівого шлуночка чи щось таке і тиск 160 і пульс 119, плюс ще стара стаття 18б ще зі школи. Тобто потрібно це все купити і оплатити, щоб зареєструватись?І думаєш, відправлять одразу на фронт? Зробив навіть аналіз крові і кардіограму, писали (було виділено жирним) підвищений білірубін і креатінін, а на ЕКГ теж якесь зміщення лівого шлуночка чи щось таке і тиск 160 і пульс 119, плюс ще стара стаття 18б ще зі школи. hxbbgaf Повідомлень: 22557 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:47 hxbbgaf https://www.lycamobile.ua/uk/bundles Пакет від 50₴/міс, безпакетне поповнення на 25 грн дає безкоштовні дзвінки в Лайці на 30 діб сума не згорає, потім - 10 коп/хв, на інші укр. - 30 коп/хв. Тарифікація чесна, секундна

А так хоч з Вайбера на Вайбер можна при Вайфаї. Пакет від 50₴/міс, безпакетне поповнення на 25 грн дає безкоштовні дзвінки в Лайці на 30 діб сума не згорає, потім - 10 коп/хв, на інші укр. - 30 коп/хв. Тарифікація чесна, секунднаА так хоч з Вайбера на Вайбер можна при Вайфаї. Востаннє редагувалось Visky в П'ят 16 тра, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз. Visky

Повідомлень: 1549 З нами з: 27.04.10 Подякував: 168 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 тра, 2025 23:49 hxbbgaf



Тобто потрібно це все купити і оплатити, щоб зареєструватись?





Є ж інший варіант, без смартфона. Ніжками. І вже в червні перші 100к на картку впадуть. Прикинь.. Є ж інший варіант, без смартфона. Ніжками. І вже в червні перші 100к на картку впадуть. Прикинь.. Hotab Повідомлень: 15168 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2397 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 00:03 Visky написав: hxbbgaf https://www.lycamobile.ua/uk/bundles Пакет від 50₴/міс, безпакетне поповнення на 25 грн дає безкоштовні дзвінки в Лайці на 30 діб сума не згорає, потім - 10 коп/хв, на інші укр. - 30 коп/хв. Тарифікація чесна, секундна

А так хоч з Вайбера на Вайбер можна при Вайфаї. Пакет від 50₴/міс, безпакетне поповнення на 25 грн дає безкоштовні дзвінки в Лайці на 30 діб сума не згорає, потім - 10 коп/хв, на інші укр. - 30 коп/хв. Тарифікація чесна, секунднаА так хоч з Вайбера на Вайбер можна при Вайфаї.

Ну, інтернета там, напевно, нема? І воно кудись дзвонить? Пам'ятаю, сестра якось повелась на інтертелеком чи щось таке, воно висло, нікуди не дзвонило, зникало, тільки борги за нього приходили. Сестри вже не було, а вони все приходили. Ну, інтернета там, напевно, нема? І воно кудись дзвонить? Пам'ятаю, сестра якось повелась на інтертелеком чи щось таке, воно висло, нікуди не дзвонило, зникало, тільки борги за нього приходили. Сестри вже не було, а вони все приходили. hxbbgaf Повідомлень: 22557 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 00:05 Hotab написав: hxbbgaf



Тобто потрібно це все купити і оплатити, щоб зареєструватись?





Є ж інший варіант, без смартфона. Ніжками. І вже в червні перші 100к на картку впадуть. Прикинь.. Є ж інший варіант, без смартфона. Ніжками. І вже в червні перші 100к на картку впадуть. Прикинь..

На фупі чувак ходив, говорив, сказали, реєструйся в електронній черзі. На фупі чувак ходив, говорив, сказали, реєструйся в електронній черзі. hxbbgaf Повідомлень: 22557 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 тра, 2025 00:47 hxbbgaf написав: Visky написав: hxbbgaf https://www.lycamobile.ua/uk/bundles Пакет від 50₴/міс, безпакетне поповнення на 25 грн дає безкоштовні дзвінки в Лайці на 30 діб сума не згорає, потім - 10 коп/хв, на інші укр. - 30 коп/хв. Тарифікація чесна, секундна

А так хоч з Вайбера на Вайбер можна при Вайфаї. Пакет від 50₴/міс, безпакетне поповнення на 25 грн дає безкоштовні дзвінки в Лайці на 30 діб сума не згорає, потім - 10 коп/хв, на інші укр. - 30 коп/хв. Тарифікація чесна, секунднаА так хоч з Вайбера на Вайбер можна при Вайфаї.

Ну, інтернета там, напевно, нема? І воно кудись дзвонить? Пам'ятаю, сестра якось повелась на інтертелеком чи щось таке, воно висло, нікуди не дзвонило, зникало, тільки борги за нього приходили. Сестри вже не було, а вони все приходили. Ну, інтернета там, напевно, нема? І воно кудись дзвонить? Пам'ятаю, сестра якось повелась на інтертелеком чи щось таке, воно висло, нікуди не дзвонило, зникало, тільки борги за нього приходили. Сестри вже не було, а вони все приходили. Все є, все працює, за посиланням вказаний обсяг Гбт і-нета в пакеті при 3G, 8 років користуюсь після вкраденого у мене тел. з Інтертелекомом (той тільки ж контрактний і CDMA, погана проникливість сигналу, зате більш безпечний, менше опромінення). Ще є 3Моб від Укртелекома, дорожче Все є, все працює, за посиланням вказаний обсяг Гбт і-нета в пакеті при 3G, 8 років користуюсь після вкраденого у мене тел. з Інтертелекомом (той тільки ж контрактний і CDMA, погана проникливість сигналу, зате більш безпечний, менше опромінення). Ще є 3Моб від Укртелекома, дорожче Visky

Повідомлень: 1549 З нами з: 27.04.10 Подякував: 168 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 тра, 2025 09:23 По телеку інститут моделювання ситуацій... І кожен раз різний, їх сотні таких "інститутів", і в кожному директор балакун і ще купа балакунів, цілими днями балаканина, нащо вони всі потрібні, що вони "змоделювали" і що це дало? І так повсюди. Купа охорони, не говорячі про муніципальні і міські варти (які теж зараз непотрібні, тим більше, що раніше жили без них, а це не приватні охорони), усілякі, венбести, які ще й мають право патрулювання, шерифи, титани, охоронні холдинги... Людей все менше, вони вже рекламуються, бо вони просто непотрібні. І всі заброньовані?

От вчора було відео з Одеси, як чоловік 6 годин ховався від співробітників ТЦК на дереві на висоті 5-го поверху, заскочив туди й сидів як кіт. Можна, звичайно, засуджувати. але ж, на мою думку, це якась не зовсім адекватна людина, як його приїхали зняли, на нього одразу накинулись менти, ще й з таким остервенінням, з розбігу настрибнули одразу декілька, почали крутити, намагатись бити (ніби це якийсь озброєний до зубів кілер-рецидивіст), який сенс в такому застосуванні сили, натовпу здорових бугаїв, дуже багато їх, ні до кого більше застосувати силу? То може, на фронт? hxbbgaf Повідомлень: 22557 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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