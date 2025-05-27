В Україні найближчим часом посилять мобілізаційні заходи
На Полтавщині вже ухвалили створення 9-ти мобільних постів з працівниками поліції та ТЦК в Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському районах.
В Києві, як заявив Ткаченко, будуть посилені мобілізаційні заходи та буде залучено більше відповідних структур.
Аналогічна ситуація очікується по всім регіонам.
чотири працівники районного управління поліції;
два працівники патрульної поліції;
чотири військовослужбовці ТЦК та СП;
один представник зонального відділу Військової служби правопорядку;
один працівник СБУ (за потреби).
Представники 4 чи 5 структур на кожному мобільному пості? І навіщо такий натовп? Кого вони зібрались затримувати, Аль Капоне? Може, вони б самі більше користі принесли на фронті, ці повністю здорові і підготовлені чоловіки?