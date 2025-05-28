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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: П'ят 23 тра, 2025 12:52
В Україні найближчим часом посилять мобілізаційні заходи
На Полтавщині вже ухвалили створення 9-ти мобільних постів з працівниками поліції та ТЦК в Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському районах.
В Києві, як заявив Ткаченко, будуть посилені мобілізаційні заходи та буде залучено більше відповідних структур.
Аналогічна ситуація очікується по всім регіонам.
чотири працівники районного управління поліції;
два працівники патрульної поліції;
чотири військовослужбовці ТЦК та СП;
один представник зонального відділу Військової служби правопорядку;
один працівник СБУ (за потреби).
Представники 4 чи 5 структур на кожному мобільному пості? І навіщо такий натовп? Кого вони зібрались затримувати, Аль Капоне? Може, вони б самі більше користі принесли на фронті, ці повністю здорові і підготовлені чоловіки?
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Додано: Вів 27 тра, 2025 12:48
По Ми Україна зранку була кримінальна хроніка, розказували кримінагенну обстановку, із свіжого, якийсь хлопець крав навушники в магазині (сказали, шо його за це посадять на 7-10 років), хтось ловив рибу (до 3 років обмеження волі) і якась дівчина розповсюджувала наркотики (теж до 10 років).
Якщо це все, то ми зараз одна з найзаконослухняніших країн світу. І поліцію можна скорочувати в рази, ці хлопці набагато потрібніші на фронті..
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Додано: Вів 27 тра, 2025 22:40
Оцей венбест на кожному кроці! Може, їх би розбронювати і нехай повоюють?
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Додано: Вів 27 тра, 2025 23:03
hxbbgaf написав:
Оцей венбест на кожному кроці! Може, їх би розбронювати і нехай повоюють?
Дякую за підказку куди податися для бронювання
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Додано: Вів 27 тра, 2025 23:10
hxbbgaf написав:
Оцей венбест на кожному кроці! Може, їх би розбронювати і нехай повоюють?
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Додано: Сер 28 тра, 2025 23:05
Під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ, що відбудеться в Люксембурзі 12-13 червня Європейський Союз планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року.
Задля безпеки... З безпековою ситуацією все зрозуміло, але це несправедливість, що отут таке відбувається, а чоловіки 25-60 там мають почуватися у безпеці, і навіть з офіцерів-втікачів ніхто не знімає звань, не позбавляє їх ранніх пенсій..
І навіщо це почали продовжувати авансом, незрозуміло, тільки пару місяців тому продовжували до березня 26-го, навіщо ми тоді проводимо перемовини, якщо все вже відомо наперед.
Продовжуйте, звичайно, аде ж не соціалку для здорових молодих чоловіків, фінансують ухилянтство, фактично, це гра на боці нашого ворога.
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