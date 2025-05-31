як літається,
То зайве. Мені цікавіше, щоб ти щось придумав сам і розказав на ФУПі про мене. Хочу бути відомим. Тщеславіє зашкалює.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:04
Напиши красиво, щоб я зачитався!!
hxbbgaf
То зайве. Мені цікавіше, щоб ти щось придумав сам і розказав на ФУПі про мене. Хочу бути відомим. Тщеславіє зашкалює.
Додано: Суб 31 тра, 2025 01:01
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