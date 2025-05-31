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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:04

Напиши красиво, щоб я зачитався!!

hxbbgaf

як літається,


То зайве. Мені цікавіше, щоб ти щось придумав сам і розказав на ФУПі про мене. Хочу бути відомим. Тщеславіє зашкалює.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 01:01

  Hotab написав:hxbbgaf

як літається,


То зайве. Мені цікавіше, щоб ти щось придумав сам і розказав на ФУПі про мене. Хочу бути відомим. Тщеславіє зашкалює.

То хто придумував, коли ти тут минулим літом доводив, що не маєш воювати
hxbbgaf
 
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