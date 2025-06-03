як літається,
То зайве. Мені цікавіше, щоб ти щось придумав сам і розказав на ФУПі про мене. Хочу бути відомим. Тщеславіє зашкалює.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:04
Напиши красиво, щоб я зачитався!!
hxbbgaf
То зайве. Мені цікавіше, щоб ти щось придумав сам і розказав на ФУПі про мене. Хочу бути відомим. Тщеславіє зашкалює.
Додано: Суб 31 тра, 2025 01:01
Додано: Суб 31 тра, 2025 22:34
Ці гроші могли б піти на потреби фронту! Скільки це буде продовжуватись?
Додано: Вів 03 чер, 2025 12:32
Вчора знову за пів години бачив 3 ментівські машини! Злочинність майже на нулі, скільки їх треба, і коли хоча б половина буде відправлена на фронт?
Додано: Вів 03 чер, 2025 13:02
Кількість заяв про злочини майже на нулі.
Бо перевірять заявника в планшеті на предмет розшуку і запакують.
Викликів по запаху газу теж стало меньше. Там по процедурі газова служба викликає поліцію для фіксації випадку... А в кожній другій квартирі ховається підпільник ухилянт на нелегальному положенні...
Додано: Вів 03 чер, 2025 13:31
Ще одна зайва задача поліції. Який вони мають стосунок до газу? В підсумку, чим вони займаються, їдуть на кожен глюк кожної бабусі, що пахне газом, коли це робота газової служби? Чудово! Для цього потрібні здорові молоді навчені поводитись зі зброєю хлопці? Також для кришування борделів, "суботників", полювання на онліфанщиць, травокурів та ще чорт зна кого... Може, час відправити їх на фронт? Кацапи наступають на Суми, з такими темпами скоро дотягнуться фпв-дронами і розпочнуть там полювання на людей як у Херсоні.
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