|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:04
hxbbgaf
як літається,
То зайве. Мені цікавіше, щоб ти щось придумав сам і розказав на ФУПі про мене. Хочу бути відомим. Тщеславіє зашкалює.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15268
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 2402 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Суб 31 тра, 2025 01:01
Hotab написав:hxbbgaf
як літається,
То зайве. Мені цікавіше, щоб ти щось придумав сам і розказав на ФУПі про мене. Хочу бути відомим. Тщеславіє зашкалює.
То хто придумував, коли ти тут минулим літом доводив, що не маєш воювати
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22567
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 31 тра, 2025 22:34
Для поліції закупили 200 Kia Sportage Prestige майже на 250 мільйонів гривень
Ці гроші могли б піти на потреби фронту! Скільки це буде продовжуватись?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22567
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 03 чер, 2025 12:32
Вчора знову за пів години бачив 3 ментівські машини! Злочинність майже на нулі, скільки їх треба, і коли хоча б половина буде відправлена на фронт?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22567
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 03 чер, 2025 13:31
UA написав: hxbbgaf написав:
Вчора знову за пів години бачив 3 ментівські машини! Злочинність майже на нулі, скільки їх треба, і коли хоча б половина буде відправлена на фронт?
Кількість заяв про злочини майже на нулі.
Бо перевірять заявника в планшеті на предмет розшуку і запакують.
Викликів по запаху газу теж стало меньше. Там по процедурі газова служба викликає поліцію для фіксації випадку... А в кожній другій квартирі ховається підпільник ухилянт на нелегальному положенні...
Ще одна зайва задача поліції. Який вони мають стосунок до газу? В підсумку, чим вони займаються, їдуть на кожен глюк кожної бабусі, що пахне газом, коли це робота газової служби? Чудово! Для цього потрібні здорові молоді навчені поводитись зі зброєю хлопці? Також для кришування борделів, "суботників", полювання на онліфанщиць, травокурів та ще чорт зна кого... Може, час відправити їх на фронт? Кацапи наступають на Суми, з такими темпами скоро дотягнуться фпв-дронами і розпочнуть там полювання на людей як у Херсоні.
І стосовно ухилянтів, це явне перебільшення.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22567
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 03 чер, 2025 13:43
hxbbgaf написав: UA написав:
Кількість заяв про злочини майже на нулі.
Бо перевірять заявника в планшеті на предмет розшуку і запакують.
Викликів по запаху газу теж стало меньше. Там по процедурі газова служба викликає поліцію для фіксації випадку
... А в кожній другій квартирі ховається підпільник ухилянт на нелегальному положенні...
Ще одна зайва задача поліції. Який вони мають стосунок до газу?
Викликають щоб перевірити, що це раптом не ти знаходячись під речовинами розібрав газову плиту на знак протесту проти дій ТЦК.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9415
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1878 раз.
- Подякували: 2325 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|