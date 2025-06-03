RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 18:49

  Slon_Nosov написав:
Южаніна: кожен силовик має повоювати


І держслужбовець "має повоювати", сама могла би якусь користь у ЗСУ робити, але такі як вона до цього не звикли... Це паразитуючі на населенні організми...

Має, але ж силовики підготовлені і повністю здорові, тому про них і говориться, вони здатні принести найбільшу користь на фронті. А що зараз головне, боротьба з онліфанщицями чи фронт?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22570
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14339)
03.06.2025 19:34
Ринок ОВДП (8681)
03.06.2025 19:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.