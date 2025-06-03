Має, але ж силовики підготовлені і повністю здорові, тому про них і говориться, вони здатні принести найбільшу користь на фронті. А що зараз головне, боротьба з онліфанщицями чи фронт?
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Додано: Вів 03 чер, 2025 18:49
Має, але ж силовики підготовлені і повністю здорові, тому про них і говориться, вони здатні принести найбільшу користь на фронті. А що зараз головне, боротьба з онліфанщицями чи фронт?
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