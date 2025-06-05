Має, але ж силовики підготовлені і повністю здорові, тому про них і говориться, вони здатні принести найбільшу користь на фронті. А що зараз головне, боротьба з онліфанщицями чи фронт?
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Додано: Вів 03 чер, 2025 18:49
Має, але ж силовики підготовлені і повністю здорові, тому про них і говориться, вони здатні принести найбільшу користь на фронті. А що зараз головне, боротьба з онліфанщицями чи фронт?
Додано: Чет 05 чер, 2025 09:44
По радіо сказали, якийсь закон прийняли, щоб підвищувати пенсії держслужбовцям і відставникам. Не знаю, це чи не це:
Хоча там про зарплати, напевно, і з пенсіями пов'язано.
Про те, щоб припинити хоча б платити ранні пенсії силовикам, які втекли закордон, знову не йдеться..
Тим часом:
У комітеті Ради заблокували скасування спецпенсій прокурорам - Гетманцев
Судді, прокурори, хто наступний не хоче прощатися з пенсіями в сотні тисяч під час війни?
І щось я не зрозумів, на початку року кричали, що спецпенсії скасували, а тут виявляється, що прокурорам тільки збирались, і те не йде?
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