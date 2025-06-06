По радіо сказали, якийсь закон прийняли, щоб підвищувати пенсії держслужбовцям і відставникам. Не знаю, це чи не це: https://oblikbudget.com.ua/news/96234-n ... ysav-zakon Хоча там про зарплати, напевно, і з пенсіями пов'язано. Про те, щоб припинити хоча б платити ранні пенсії силовикам, які втекли закордон, знову не йдеться.. Тим часом: У комітеті Ради заблокували скасування спецпенсій прокурорам - Гетманцев https://delo.ua/news/v-komiteti-radi-za ... ev-447119/ Судді, прокурори, хто наступний не хоче прощатися з пенсіями в сотні тисяч під час війни? І щось я не зрозумів, на початку року кричали, що спецпенсії скасували, а тут виявляється, що прокурорам тільки збирались, і те не йде?
Просто купа охоронних контор, окрім муніципальної охорони, їх ще десятки.. Стоять під деревами крутезні джипи з накачаними молодими озброєними хлопцями і незрозуміло що охороняють, коли злочинність майже на нулі. Може, час знімати з них бронь?
hxbbgaf написав:По радіо сказали, якийсь закон прийняли, щоб підвищувати пенсії держслужбовцям і відставникам. Не знаю, це чи не це: https://oblikbudget.com.ua/news/96234-n ... ysav-zakon Хоча там про зарплати, напевно, і з пенсіями пов'язано. Про те, щоб припинити хоча б платити ранні пенсії силовикам, які втекли закордон, знову не йдеться.. Тим часом: У комітеті Ради заблокували скасування спецпенсій прокурорам - Гетманцев https://delo.ua/news/v-komiteti-radi-za ... ev-447119/ Судді, прокурори, хто наступний не хоче прощатися з пенсіями в сотні тисяч під час війни? І щось я не зрозумів, на початку року кричали, що спецпенсії скасували, а тут виявляється, що прокурорам тільки збирались, і те не йде?
Хто тебе буде глядіти якщо всіх силовиків демотивувати?
hxbbgaf написав:По радіо сказали, якийсь закон прийняли, щоб підвищувати пенсії держслужбовцям і відставникам. Не знаю, це чи не це: https://oblikbudget.com.ua/news/96234-n ... ysav-zakon Хоча там про зарплати, напевно, і з пенсіями пов'язано. Про те, щоб припинити хоча б платити ранні пенсії силовикам, які втекли закордон, знову не йдеться.. Тим часом: У комітеті Ради заблокували скасування спецпенсій прокурорам - Гетманцев https://delo.ua/news/v-komiteti-radi-za ... ev-447119/ Судді, прокурори, хто наступний не хоче прощатися з пенсіями в сотні тисяч під час війни? І щось я не зрозумів, на початку року кричали, що спецпенсії скасували, а тут виявляється, що прокурорам тільки збирались, і те не йде?
Хто тебе буде глядіти якщо всіх силовиків демотивувати?
Що значить, демотивувати? Пенсії в сотні тисяч, в рази більше максимальної - це явний перебір і корупція, тим більше, в воєнний час. Липові прокурори-інваліди теж нехай працюють далі? Це ж шахраї! Нехай сідають у в'язницю або ідуть на передову (теж не треба позбавляти такої можливості), воювати будуть всі, казали ж, це має стосуватись і повністю здорових і підготовлених, більш того, в першу чергу, 70% силовиків можна сміло розброньовувати... Їх дуже багато, раніше вже були цифри. Я закони не порушую і зброї в мене нема і ніяким органам чинити опір не збираюсь, нащо мене глядіти. А от працювати вони і так не хочуть, теж вже все писав раніше, і як заяви не реєструють, як куплений прокурор змінює думку без усіляких причин через 4 роки розгляду очевидної справи, як очевидна справа тягнется 5 років, бо все куплено... Такі органи нам взагалі непотрібні.