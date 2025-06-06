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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 18:49

  Slon_Nosov написав:
Южаніна: кожен силовик має повоювати


І держслужбовець "має повоювати", сама могла би якусь користь у ЗСУ робити, але такі як вона до цього не звикли... Це паразитуючі на населенні організми...

Має, але ж силовики підготовлені і повністю здорові, тому про них і говориться, вони здатні принести найбільшу користь на фронті. А що зараз головне, боротьба з онліфанщицями чи фронт?
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 09:44

По радіо сказали, якийсь закон прийняли, щоб підвищувати пенсії держслужбовцям і відставникам. Не знаю, це чи не це:
https://oblikbudget.com.ua/news/96234-n ... ysav-zakon
Хоча там про зарплати, напевно, і з пенсіями пов'язано.
Про те, щоб припинити хоча б платити ранні пенсії силовикам, які втекли закордон, знову не йдеться..
Тим часом:
У комітеті Ради заблокували скасування спецпенсій прокурорам - Гетманцев
https://delo.ua/news/v-komiteti-radi-za ... ev-447119/
Судді, прокурори, хто наступний не хоче прощатися з пенсіями в сотні тисяч під час війни?
І щось я не зрозумів, на початку року кричали, що спецпенсії скасували, а тут виявляється, що прокурорам тільки збирались, і те не йде?
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 22:38

Просто купа охоронних контор, окрім муніципальної охорони, їх ще десятки.. Стоять під деревами крутезні джипи з накачаними молодими озброєними хлопцями і незрозуміло що охороняють, коли злочинність майже на нулі. Може, час знімати з них бронь?
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 22:46

  hxbbgaf написав:По радіо сказали, якийсь закон прийняли, щоб підвищувати пенсії держслужбовцям і відставникам. Не знаю, це чи не це:
https://oblikbudget.com.ua/news/96234-n ... ysav-zakon
Хоча там про зарплати, напевно, і з пенсіями пов'язано.
Про те, щоб припинити хоча б платити ранні пенсії силовикам, які втекли закордон, знову не йдеться..
Тим часом:
У комітеті Ради заблокували скасування спецпенсій прокурорам - Гетманцев
https://delo.ua/news/v-komiteti-radi-za ... ev-447119/
Судді, прокурори, хто наступний не хоче прощатися з пенсіями в сотні тисяч під час війни?
І щось я не зрозумів, на початку року кричали, що спецпенсії скасували, а тут виявляється, що прокурорам тільки збирались, і те не йде?

Хто тебе буде глядіти якщо всіх силовиків демотивувати?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 22:54

  UA написав:
  hxbbgaf написав:По радіо сказали, якийсь закон прийняли, щоб підвищувати пенсії держслужбовцям і відставникам. Не знаю, це чи не це:
https://oblikbudget.com.ua/news/96234-n ... ysav-zakon
Хоча там про зарплати, напевно, і з пенсіями пов'язано.
Про те, щоб припинити хоча б платити ранні пенсії силовикам, які втекли закордон, знову не йдеться..
Тим часом:
У комітеті Ради заблокували скасування спецпенсій прокурорам - Гетманцев
https://delo.ua/news/v-komiteti-radi-za ... ev-447119/
Судді, прокурори, хто наступний не хоче прощатися з пенсіями в сотні тисяч під час війни?
І щось я не зрозумів, на початку року кричали, що спецпенсії скасували, а тут виявляється, що прокурорам тільки збирались, і те не йде?

Хто тебе буде глядіти якщо всіх силовиків демотивувати?

Що значить, демотивувати? Пенсії в сотні тисяч, в рази більше максимальної - це явний перебір і корупція, тим більше, в воєнний час. Липові прокурори-інваліди теж нехай працюють далі? Це ж шахраї! Нехай сідають у в'язницю або ідуть на передову (теж не треба позбавляти такої можливості), воювати будуть всі, казали ж, це має стосуватись і повністю здорових і підготовлених, більш того, в першу чергу, 70% силовиків можна сміло розброньовувати... Їх дуже багато, раніше вже були цифри. Я закони не порушую і зброї в мене нема і ніяким органам чинити опір не збираюсь, нащо мене глядіти. А от працювати вони і так не хочуть, теж вже все писав раніше, і як заяви не реєструють, як куплений прокурор змінює думку без усіляких причин через 4 роки розгляду очевидної справи, як очевидна справа тягнется 5 років, бо все куплено... Такі органи нам взагалі непотрібні.
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Повідомлення Додано: Чет 05 чер, 2025 23:42

hxbbgaf
Сьогодні 5 червня. ВЛК пройдено?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 11:50

  Hotab написав:hxbbgaf
Сьогодні 5 червня. ВЛК пройдено?

А тобі яке діло, ти хто такий?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 чер, 2025 14:46

Навіть по телеку ляпають язиками купа офіцерів запасу і навіть ні у кого не виникає питання, чого вони не воюють.
hxbbgaf
 
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