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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:50

Коротше, давайте на чистоту, хтось підтримує отакий підхід?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Чи може, ближче до діла було б спочатку мобілізувати оті найбільш здорові і підготовлені категорії, про які я пишу?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 12:58

  hxbbgaf написав:Коротше, давайте на чистоту, хтось підтримує отакий підхід?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/

Схоже, що ніхто...
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 05:18

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Не підтримую порушення закону, тому не розумію, чому до 5 червня не пройдено ВЛК? 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 08:09

  hxbbgaf написав:
  hxbbgaf написав:Коротше, давайте на чистоту, хтось підтримує отакий підхід?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/

Схоже, що ніхто...


Пізніше стало відомо, що Замрій вчасно не оновив документи для відтермінування. Тобто формальні підстави затримати його були.


Формальні?
Чувак у системі світиться як ухилянт чи щось таке -- і це формально? 🤔

А як ще могло бути?
ТЦК мало вирішити в перші хвилини “хоч дурбецел, але красівий, хай гуляє...” 🤔

Далі читати нема сенсу. Бо є відчуття, що писав ухильнт з ухилянтським птср...



Ми ж не Ізраїль. У нас не так як у них. У нас навпаки -- ухилянтів шанують, а на тцк гавкають...
Bobua
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