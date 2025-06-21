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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:50

Коротше, давайте на чистоту, хтось підтримує отакий підхід?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Чи може, ближче до діла було б спочатку мобілізувати оті найбільш здорові і підготовлені категорії, про які я пишу?
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 12:58

  hxbbgaf написав:Коротше, давайте на чистоту, хтось підтримує отакий підхід?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/

Схоже, що ніхто...
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 05:18

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Не підтримую порушення закону, тому не розумію, чому до 5 червня не пройдено ВЛК? 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 08:09

  hxbbgaf написав:
  hxbbgaf написав:Коротше, давайте на чистоту, хтось підтримує отакий підхід?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/

Схоже, що ніхто...


Пізніше стало відомо, що Замрій вчасно не оновив документи для відтермінування. Тобто формальні підстави затримати його були.


Формальні?
Чувак у системі світиться як ухилянт чи щось таке -- і це формально? 🤔

А як ще могло бути?
ТЦК мало вирішити в перші хвилини “хоч дурбецел, але красівий, хай гуляє...” 🤔

Далі читати нема сенсу. Бо є відчуття, що писав ухильнт з ухилянтським птср...



Ми ж не Ізраїль. У нас не так як у них. У нас навпаки -- ухилянтів шанують, а на тцк гавкають...







і ще от: https://www.facebook.com/story.php?stor ... 1737194734
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:25

  Hotab написав:Не підтримую порушення закону, тому не розумію, чому до 5 червня не пройдено ВЛК? 😅

Ти хто такий, я що тобі маю звітувати, щось тут викладати? До речі, що, вже втік до Америки, що пишеш о 4 ранку?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:38

  Bobua написав:
  hxbbgaf написав:
  hxbbgaf написав:Коротше, давайте на чистоту, хтось підтримує отакий підхід?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/

Схоже, що ніхто...


Пізніше стало відомо, що Замрій вчасно не оновив документи для відтермінування. Тобто формальні підстави затримати його були.


Формальні?
Чувак у системі світиться як ухилянт чи щось таке -- і це формально? 🤔

А як ще могло бути?
ТЦК мало вирішити в перші хвилини “хоч дурбецел, але красівий, хай гуляє...” 🤔

Далі читати нема сенсу. Бо є відчуття, що писав ухильнт з ухилянтським птср...

Ми ж не Ізраїль. У нас не так як у них. У нас навпаки -- ухилянтів шанують, а на тцк гавкають...

і ще от: https://www.facebook.com/story.php?stor ... 1737194734


Ну, навіщо висмикувати одне речення зі всієї статті з масою подробиць і прикладів..
Тоді вже й оце можна обговорити.
За його словами, більшість із двох десятків чоловіків були п'яними, схожими на безхатьків, дехто розмовляв сам із собою.
Медогляд тривав недовго. У висновку лікарі написали, що чоловік придатний до служби. РІч у тім, що ВЛК не слухають скарги своїх "пацієнтів".

– Бувало таке, що зі 150 чоловіків, яких нам привозили військові ТЦК, ми відбирали лише трьох, – розповідає УП не під запис начальник штабу батальйону однієї з механізованих бригад, яка самотужки проводить базову загальновійськову підготовку.

ВЛК зобов'язана дослідити стан здоров'я, не дивлячись на те, чи у людини з собою є довідки, і чи проходив він сам якісь обстеження (ніякий закон не зобов'язує нікого це робити як і ніякий добрий дядя не дає на це гроші, до того ж, зовсім безглуздо вимагати цього ще й від зовсім неадекватних людей, про яких там йдеться), якщо є сумніви, відправити людину на додаткове обстеження до профільних лікарів, а не визнавати всіх придатними, а потів катати їх місяцями по частинам (он спитайте у Прома з фупа, як це відбувається), витрачати на це купу ресурсів, принижувати людей, а в підсумку частини їх навіть не беруть. Також мають дотримуватись санітарні умови, гідність і елементарні людські права - право на лікарську допомогу, гідне ставлення без принижень, побоїв і т.д.

А все це тому, що влада ставить план по мобілізації, а офіцери, силовики, відставники і т.д. хочуть, щоб за них воювали хворі люди. А так не буває, недарма існує розклад хвороб і є придатні, а є непридатні...

Стосовно фейсбучної сторінки, я не зрозумів, чого саме відстрочки? Порушник закону - це той, хто порушив якийсь конкретний закон, а не зі стелі..
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 чер, 2025 12:02

От по радіо розказували, на Сумщині оті бетонні загородження просто покидали посеред поля. Тому що цим мають займатись не корупційні обласні адміністрації, а інженерні війська. А вони, мабуть, теж вважають, що в них "не той ВОС" або, що вони в 43 роки вже дремучі пенсіонери?
hxbbgaf
 
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