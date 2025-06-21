Чи може, ближче до діла було б спочатку мобілізувати оті найбільш здорові і підготовлені категорії, про які я пишу?
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Додано: Сер 18 чер, 2025 11:50
Коротше, давайте на чистоту, хтось підтримує отакий підхід?
Чи може, ближче до діла було б спочатку мобілізувати оті найбільш здорові і підготовлені категорії, про які я пишу?
Додано: Сер 18 чер, 2025 12:58
Схоже, що ніхто...
Додано: Чет 19 чер, 2025 05:18
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Не підтримую порушення закону, тому не розумію, чому до 5 червня не пройдено ВЛК? 😅
Додано: Чет 19 чер, 2025 08:09
Формальні?
Чувак у системі світиться як ухилянт чи щось таке -- і це формально? 🤔
А як ще могло бути?
ТЦК мало вирішити в перші хвилини “хоч дурбецел, але красівий, хай гуляє...” 🤔
Далі читати нема сенсу. Бо є відчуття, що писав ухильнт з ухилянтським птср...
Ми ж не Ізраїль. У нас не так як у них. У нас навпаки -- ухилянтів шанують, а на тцк гавкають...
і ще от:
Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:25
Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:38
Ну, навіщо висмикувати одне речення зі всієї статті з масою подробиць і прикладів..
Тоді вже й оце можна обговорити.
ВЛК зобов'язана дослідити стан здоров'я, не дивлячись на те, чи у людини з собою є довідки, і чи проходив він сам якісь обстеження (ніякий закон не зобов'язує нікого це робити як і ніякий добрий дядя не дає на це гроші, до того ж, зовсім безглуздо вимагати цього ще й від зовсім неадекватних людей, про яких там йдеться), якщо є сумніви, відправити людину на додаткове обстеження до профільних лікарів, а не визнавати всіх придатними, а потів катати їх місяцями по частинам (он спитайте у Прома з фупа, як це відбувається), витрачати на це купу ресурсів, принижувати людей, а в підсумку частини їх навіть не беруть. Також мають дотримуватись санітарні умови, гідність і елементарні людські права - право на лікарську допомогу, гідне ставлення без принижень, побоїв і т.д.
А все це тому, що влада ставить план по мобілізації, а офіцери, силовики, відставники і т.д. хочуть, щоб за них воювали хворі люди. А так не буває, недарма існує розклад хвороб і є придатні, а є непридатні...
Стосовно фейсбучної сторінки, я не зрозумів, чого саме відстрочки? Порушник закону - це той, хто порушив якийсь конкретний закон, а не зі стелі..
Додано: Суб 21 чер, 2025 12:02
От по радіо розказували, на Сумщині оті бетонні загородження просто покидали посеред поля. Тому що цим мають займатись не корупційні обласні адміністрації, а інженерні війська. А вони, мабуть, теж вважають, що в них "не той ВОС" або, що вони в 43 роки вже дремучі пенсіонери?
Додано: Суб 21 чер, 2025 13:31
hxbbgaf
Це типові «тилові криси» , які пʼють каву посеред Сум (а не в окопі), їх ненавидять тут всі, тому їх нема. Абирвалг міг би пройти влк нарешті і облаштовувати позиції.
Всіх вже розподілив по окопам, себе сховав за протухлою справкою про психічне нездоровʼя
«Твій вирок»
Додано: Суб 21 чер, 2025 16:20
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Гигиги... 😁
Це повний капець. Вважати, що вигляд як у безхатька, сп`яніння, і розмови з самим собою -- можуть бути підставою бля ухилення.
Завтра всі мільйони ухилянтів почнуть активно всі оці циркові номери виконувати. Всюди....
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