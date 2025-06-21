Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:38

Bobua написав: hxbbgaf написав: hxbbgaf написав: Коротше, давайте на чистоту, хтось підтримує отакий підхід?

https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/

Коротше, давайте на чистоту, хтось підтримує отакий підхід?

Схоже, що ніхто... Схоже, що ніхто...



Пізніше стало відомо, що Замрій вчасно не оновив документи для відтермінування. Тобто формальні підстави затримати його були.





Формальні?

Чувак у системі світиться як ухилянт чи щось таке -- і це формально? 🤔



А як ще могло бути?

ТЦК мало вирішити в перші хвилини “хоч дурбецел, але красівий, хай гуляє...” 🤔



Далі читати нема сенсу. Бо є відчуття, що писав ухильнт з ухилянтським птср...



Ми ж не Ізраїль. У нас не так як у них. У нас навпаки -- ухилянтів шанують, а на тцк гавкають...



і ще от: https://www.facebook.com/story.php?stor ... 1737194734 Формальні?Чувак у системі світиться як ухилянт чи щось таке -- і це формально? 🤔А як ще могло бути?ТЦК мало вирішити в перші хвилини “хоч дурбецел, але красівий, хай гуляє...” 🤔Далі читати нема сенсу. Бо є відчуття, що писав ухильнт з ухилянтським птср...Ми ж не Ізраїль. У нас не так як у них. У нас навпаки -- ухилянтів шанують, а на тцк гавкають...і ще от:

За його словами, більшість із двох десятків чоловіків були п'яними, схожими на безхатьків, дехто розмовляв сам із собою.

Медогляд тривав недовго. У висновку лікарі написали, що чоловік придатний до служби. РІч у тім, що ВЛК не слухають скарги своїх "пацієнтів".

– Бувало таке, що зі 150 чоловіків, яких нам привозили військові ТЦК, ми відбирали лише трьох, – розповідає УП не під запис начальник штабу батальйону однієї з механізованих бригад, яка самотужки проводить базову загальновійськову підготовку.

Ну, навіщо висмикувати одне речення зі всієї статті з масою подробиць і прикладів..Тоді вже й оце можна обговорити.ВЛК зобов'язана дослідити стан здоров'я, не дивлячись на те, чи у людини з собою є довідки, і чи проходив він сам якісь обстеження (ніякий закон не зобов'язує нікого це робити як і ніякий добрий дядя не дає на це гроші, до того ж, зовсім безглуздо вимагати цього ще й від зовсім неадекватних людей, про яких там йдеться), якщо є сумніви, відправити людину на додаткове обстеження до профільних лікарів, а не визнавати всіх придатними, а потів катати їх місяцями по частинам (он спитайте у Прома з фупа, як це відбувається), витрачати на це купу ресурсів, принижувати людей, а в підсумку частини їх навіть не беруть. Також мають дотримуватись санітарні умови, гідність і елементарні людські права - право на лікарську допомогу, гідне ставлення без принижень, побоїв і т.д.А все це тому, що влада ставить план по мобілізації, а офіцери, силовики, відставники і т.д. хочуть, щоб за них воювали хворі люди. А так не буває, недарма існує розклад хвороб і є придатні, а є непридатні...Стосовно фейсбучної сторінки, я не зрозумів, чого саме відстрочки? Порушник закону - це той, хто порушив якийсь конкретний закон, а не зі стелі..