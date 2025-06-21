За його словами, більшість із двох десятків чоловіків були п'яними, схожими на безхатьків, дехто розмовляв сам із собою. Медогляд тривав недовго. У висновку лікарі написали, що чоловік придатний до служби. РІч у тім, що ВЛК не слухають скарги своїх "пацієнтів".
Гигиги... 😁
Це повний капець. Вважати, що вигляд як у безхатька, сп`яніння, і розмови з самим собою -- можуть бути підставою для ухилення. Завтра всі мільйони ухилянтів почнуть активно всі оці циркові номери виконувати. Всюди....
Ну, так по закону їх має оглянути профільний лікар і у випадку підозр відправити на обстеження, а не 99% визнавати придатними (і це не моя цифра, це сказав Веніславський), а потім місяцями катати по частинам, щоб їх там ніде не брали. Що неясно?