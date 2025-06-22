За його словами, більшість із двох десятків чоловіків були п'яними, схожими на безхатьків, дехто розмовляв сам із собою. Медогляд тривав недовго. У висновку лікарі написали, що чоловік придатний до служби. РІч у тім, що ВЛК не слухають скарги своїх "пацієнтів".
Гигиги... 😁
Це повний капець. Вважати, що вигляд як у безхатька, сп`яніння, і розмови з самим собою -- можуть бути підставою для ухилення. Завтра всі мільйони ухилянтів почнуть активно всі оці циркові номери виконувати. Всюди....
Ну, так по закону їх має оглянути профільний лікар і у випадку підозр відправити на обстеження, а не 99% визнавати придатними (і це не моя цифра, це сказав Веніславський), а потім місяцями катати по частинам, щоб їх там ніде не брали. Що неясно?
А хто дає оцінки, будемо його оцінювати? Чи ти перший натягнув мантію, і вже суддя? ВЛК пройдено, шаріков?
Ти себе теж не дуже оцінюєш. Чого ти вирішив, що я маю перед тобой звітувати? Ти, як я розумію, за те, щоб офіцери не воювали, і за те, щоб 160 000 дармоїдів продовжували отримувати спецпенсії (великій частині з яких нема 60)? Я наводив приклад нашої справи, яку тягнуть вже 6-й рік, а покидьок на волі, все куплено. Отаким головам судів як головачов все одно буде мало - ще 10 років тому писали, що він мільярдер, володіє маєтком у Ларнаці, ще й пересидів свій термін на 4 роки (і тримають його теж, напевно, не за гарні очі), то, може, пропонуєш зробити їм всім пенсію в мільярд? Тоді, може, припинять красти і брати хабарі? А чого, надрукуємо квадрильйон і будемо платити пенсії по мільярду..