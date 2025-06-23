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силовик має повоювати Южаніна: кожен силовик має повоювати + Додати

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#<1 ... 14151617 Додано: Нед 22 чер, 2025 14:45 hxbbgaf





Ти себе теж не дуже оцінюєш.





Чому? У мене років участі більше ніж у тебе на обліку в психлікарні. Тому мене давно оцінено.

А тебе лише починаємо.

То дурка підтверджується, чи вже знятий з обліку і придатний будувати інженерні загородження (надовби, видовби і довбо*би) у сумській області?

Чи ти лише розподіляєш по окопам, а тебе не можна питати «ти коли?» 😅 Чому? У мене років участі більше ніж у тебе на обліку в психлікарні. Тому мене давно оцінено.А тебе лише починаємо.То дурка підтверджується, чи вже знятий з обліку і придатний будувати інженерні загородження (надовби, видовби і довбо*би) у сумській області?Чи ти лише розподіляєш по окопам, а тебе не можна питати «ти коли?» 😅 Hotab Повідомлень: 15501 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2418 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 чер, 2025 12:23 Hotab написав: hxbbgaf





Ти себе теж не дуже оцінюєш.





Чому? У мене років участі більше ніж у тебе на обліку в психлікарні. Тому мене давно оцінено.

А тебе лише починаємо.

То дурка підтверджується, чи вже знятий з обліку і придатний будувати інженерні загородження (надовби, видовби і довбо*би) у сумській області?

Чи ти лише розподіляєш по окопам, а тебе не можна питати «ти коли?» 😅 Чому? У мене років участі більше ніж у тебе на обліку в психлікарні. Тому мене давно оцінено.А тебе лише починаємо.То дурка підтверджується, чи вже знятий з обліку і придатний будувати інженерні загородження (надовби, видовби і довбо*би) у сумській області?Чи ти лише розподіляєш по окопам, а тебе не можна питати «ти коли?» 😅

Якої ще участі? Тут тема про силовиків, і хто ти такий, щоб мене оцінювати Якої ще участі? Тут тема про силовиків, і хто ти такий, щоб мене оцінювати hxbbgaf Повідомлень: 22595 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2367 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 чер, 2025 19:00 Пропоную зобов'язати всіх офіцерів з'явитись до ТЦК до якогось числа (наприклад, до 5 грудня), щоб пройти ВЛК і бути мобілізованими (якщо потрібні за восом, то добре, а якщо ні, то на будь-яку посаду, на яку потрібні люди - хоч стрілками і помічниками гранатометника - як всі). Хто не з'явиться, негайне розжалування в рядові, позбавлення ранніх пенсій, якщо такі отримують, штраф, позбавлення водійських прав, блокування карток, оголошення в розшук.

Отак, якщо воювати будуть всі. Поки що аналогічне було прийнято чомусь тільки для обмежено придатних.

З.И. Вже навіть моїй мамі надіслали СМСку - запрошують в Лють! Це ж поліцейський підрозділ? А вони всім надсилають смски - менти зовсім не йдуть? Треба мобілізувати 50-70% поліцейських. hxbbgaf Повідомлень: 22595 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2367 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 чер, 2025 20:43 hxbbgaf

Пропоную зобов'язати всіх офіцерів з'явитись до ТЦК до якогось числа (наприклад, до 5 грудня), щоб пройти ВЛК





Підтримую!!

І Абирвалг до 5 червня, згідно закону…

Стоп!! 5 червня вже позаду! А Абирвалг пройшов? Підтримую!!І Абирвалг до 5 червня, згідно закону…Стоп!! 5 червня вже позаду! А Абирвалг пройшов? Hotab Повідомлень: 15501 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2418 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 14151617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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