|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 22 чер, 2025 14:45
hxbbgaf
Ти себе теж не дуже оцінюєш.
Чому? У мене років участі більше ніж у тебе на обліку в психлікарні. Тому мене давно оцінено.
А тебе лише починаємо.
То дурка підтверджується, чи вже знятий з обліку і придатний будувати інженерні загородження (надовби, видовби і довбо*би) у сумській області?
Чи ти лише розподіляєш по окопам, а тебе не можна питати «ти коли?» 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15501
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2418 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Пон 23 чер, 2025 12:23
Hotab написав:hxbbgaf
Ти себе теж не дуже оцінюєш.
Чому? У мене років участі більше ніж у тебе на обліку в психлікарні. Тому мене давно оцінено.
А тебе лише починаємо.
То дурка підтверджується, чи вже знятий з обліку і придатний будувати інженерні загородження (надовби, видовби і довбо*би) у сумській області?
Чи ти лише розподіляєш по окопам, а тебе не можна питати «ти коли?» 😅
Якої ще участі? Тут тема про силовиків, і хто ти такий, щоб мене оцінювати
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22595
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 23 чер, 2025 19:00
Пропоную зобов'язати всіх офіцерів з'явитись до ТЦК до якогось числа (наприклад, до 5 грудня), щоб пройти ВЛК і бути мобілізованими (якщо потрібні за восом, то добре, а якщо ні, то на будь-яку посаду, на яку потрібні люди - хоч стрілками і помічниками гранатометника - як всі). Хто не з'явиться, негайне розжалування в рядові, позбавлення ранніх пенсій, якщо такі отримують, штраф, позбавлення водійських прав, блокування карток, оголошення в розшук.
Отак, якщо воювати будуть всі. Поки що аналогічне було прийнято чомусь тільки для обмежено придатних.
З.И. Вже навіть моїй мамі надіслали СМСку - запрошують в Лють! Це ж поліцейський підрозділ? А вони всім надсилають смски - менти зовсім не йдуть? Треба мобілізувати 50-70% поліцейських.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22595
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 23 чер, 2025 20:43
hxbbgaf
Пропоную зобов'язати всіх офіцерів з'явитись до ТЦК до якогось числа (наприклад, до 5 грудня), щоб пройти ВЛК
Підтримую!!
І Абирвалг до 5 червня, згідно закону…
Стоп!! 5 червня вже позаду! А Абирвалг пройшов?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15501
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2418 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|