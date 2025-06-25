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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 14:45

hxbbgaf


Ти себе теж не дуже оцінюєш.


Чому? У мене років участі більше ніж у тебе на обліку в психлікарні. Тому мене давно оцінено.
А тебе лише починаємо.
То дурка підтверджується, чи вже знятий з обліку і придатний будувати інженерні загородження (надовби, видовби і довбо*би) у сумській області?
Чи ти лише розподіляєш по окопам, а тебе не можна питати «ти коли?» 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 12:23

  Hotab написав:hxbbgaf


Ти себе теж не дуже оцінюєш.


Чому? У мене років участі більше ніж у тебе на обліку в психлікарні. Тому мене давно оцінено.
А тебе лише починаємо.
То дурка підтверджується, чи вже знятий з обліку і придатний будувати інженерні загородження (надовби, видовби і довбо*би) у сумській області?
Чи ти лише розподіляєш по окопам, а тебе не можна питати «ти коли?» 😅

Якої ще участі? Тут тема про силовиків, і хто ти такий, щоб мене оцінювати
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 19:00

Пропоную зобов'язати всіх офіцерів з'явитись до ТЦК до якогось числа (наприклад, до 5 грудня), щоб пройти ВЛК і бути мобілізованими (якщо потрібні за восом, то добре, а якщо ні, то на будь-яку посаду, на яку потрібні люди - хоч стрілками і помічниками гранатометника - як всі). Хто не з'явиться, негайне розжалування в рядові, позбавлення ранніх пенсій, якщо такі отримують, штраф, позбавлення водійських прав, блокування карток, оголошення в розшук.
Отак, якщо воювати будуть всі. Поки що аналогічне було прийнято чомусь тільки для обмежено придатних.
З.И. Вже навіть моїй мамі надіслали СМСку - запрошують в Лють! Це ж поліцейський підрозділ? А вони всім надсилають смски - менти зовсім не йдуть? Треба мобілізувати 50-70% поліцейських.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 20:43

hxbbgaf
Пропоную зобов'язати всіх офіцерів з'явитись до ТЦК до якогось числа (наприклад, до 5 грудня), щоб пройти ВЛК


Підтримую!!
І Абирвалг до 5 червня, згідно закону…
Стоп!! 5 червня вже позаду! А Абирвалг пройшов? :lol: :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:38

На овочевому ринку на Троєщині сьогодні менти ганяли бабів - ходять туди сюди, щоб якась бабуся не стала продавати кріп на алеї. А на базарі в ролетах одразу всі ціни до небес... Отака робота, замість того, щоб воювати. Сміло можна мобілізовувати 70%.
hxbbgaf
 
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