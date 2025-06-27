Чому? У мене років участі більше ніж у тебе на обліку в психлікарні. Тому мене давно оцінено. А тебе лише починаємо. То дурка підтверджується, чи вже знятий з обліку і придатний будувати інженерні загородження (надовби, видовби і довбо*би) у сумській області? Чи ти лише розподіляєш по окопам, а тебе не можна питати «ти коли?» 😅
Чому? У мене років участі більше ніж у тебе на обліку в психлікарні. Тому мене давно оцінено. А тебе лише починаємо. То дурка підтверджується, чи вже знятий з обліку і придатний будувати інженерні загородження (надовби, видовби і довбо*би) у сумській області? Чи ти лише розподіляєш по окопам, а тебе не можна питати «ти коли?» 😅
Якої ще участі? Тут тема про силовиків, і хто ти такий, щоб мене оцінювати
Пропоную зобов'язати всіх офіцерів з'явитись до ТЦК до якогось числа (наприклад, до 5 грудня), щоб пройти ВЛК і бути мобілізованими (якщо потрібні за восом, то добре, а якщо ні, то на будь-яку посаду, на яку потрібні люди - хоч стрілками і помічниками гранатометника - як всі). Хто не з'явиться, негайне розжалування в рядові, позбавлення ранніх пенсій, якщо такі отримують, штраф, позбавлення водійських прав, блокування карток, оголошення в розшук. Отак, якщо воювати будуть всі. Поки що аналогічне було прийнято чомусь тільки для обмежено придатних. З.И. Вже навіть моїй мамі надіслали СМСку - запрошують в Лють! Це ж поліцейський підрозділ? А вони всім надсилають смски - менти зовсім не йдуть? Треба мобілізувати 50-70% поліцейських.
На овочевому ринку на Троєщині сьогодні менти ганяли бабів - ходять туди сюди, щоб якась бабуся не стала продавати кріп на алеї. А на базарі в ролетах одразу всі ціни до небес... Отака робота, замість того, щоб воювати. Сміло можна мобілізовувати 70%.
Полтавському ексчиновнику Ігорю Веризі повернули арештоване майно, зокрема годинник із гербом РФ
На Полтавщині закрили два кримінальні провадження у справі Ігоря Вериги, якого підозрювали у незаконному збагаченні і відмиванні коштів. Колишній начальник адміністративно-господарського відділу головного управління Держказначейства в Полтавській області Ігор Верига задекларував за минулий рік готівкою більше 2,5 мільярда гривень, із них 63 мільйони 115 тисяч доларів та майже 40 мільйонів гривень на рахунках різних банків.
Боротись із корупцією та люструвати суддів і прокурорів ніхто не збирається. 2.6 млрд... І скільки податкових надходжень від "корисних в тилу" могли б замінити ці гроші, якщо їх спрямувати до бюджету?