Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 20:37

От президент української асоціації зовнішньої політики зараз щось меле по телеку. Скільки треба тих асоціацій, центрів і інститутів? З них ніякого толку!
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 17:27

Бачив сьогодні таку картину у дворі - заїжджає білий мікроавтобус, звичайний цивільний без будь-яких позначок, з нього виходить і розходиться купа ментів і якийсь чувак у цивільному, після чого мікроавтобус їде із двору назад.
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 18:27

Он що жінка відповіла в каментах ахвіцері, яка наплювала на присягу і втекла закордон і пропонує відправляти на війну підлітків та жінок:
Я 33 роки незалежності платила податки на армію, поліцію і т.д. їх за ці кошти навчали, годували-одівали, платили чималу зарплату, пенсію в 38-45 років а тепер я ще й маю захищати їх пенсії та маєтки?
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 19:58

  hxbbgaf написав:Бачив сьогодні таку картину у дворі - заїжджає білий мікроавтобус, звичайний цивільний без будь-яких позначок, з нього виходить і розходиться купа ментів і якийсь чувак у цивільному, після чого мікроавтобус їде із двору назад.

Продовжуйте спостереження. Дякую за роботу.
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 22:14

Моя основна претензія до тцк - чому вони досі не спакували абирвалга-гаф за порушення.
а силовики - за зберігання та дистрибуцію наркотичних речовин

Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 12:31

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Бачив сьогодні таку картину у дворі - заїжджає білий мікроавтобус, звичайний цивільний без будь-яких позначок, з нього виходить і розходиться купа ментів і якийсь чувак у цивільному, після чого мікроавтобус їде із двору назад.

Продовжуйте спостереження. Дякую за роботу.

Бігають як мурахи, полюють на людей, вирішили хапати доходяг і ставити їх перед собою і тримати ("захищай мене"), а самі не приймають ніякої участі у війні, і оце викликає найбільшу огиду.
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 12:33

  fox767676 написав:Моя основна претензія до тцк - чому вони досі не спакували абирвалга-гаф за порушення.
а силовики - за зберігання та дистрибуцію наркотичних речовин


Скільки офіцерів, що не бажають воювати... Ніяких порушень нема і наркотиків теж, тільки заспокійливі, і то через таких як ви.
