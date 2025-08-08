|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:03
hxbbgaf написав: fox767676 написав: hxbbgaf написав:
Скільки офіцерів, що не бажають воювати... Ніяких порушень нема і наркотиків теж, тільки заспокійливі, і то через таких як ви.
а рецепти на бензодиазепіни де?
а висновок влк який ?
Яке тобі діло? Ти сам коли воювати підеш? Чи ти за кацапів?
це нонсенс йти воювати вперед обірваного халамидника, який у 2014 волав "Україна понад усе"
назвався груздьом - полізай в кузов бусика
і ти так зі мною не розмовляй неповноцінний
я за тих , хто на таких як ти фіксуючі сорочки надягне
чи на пожиттєві громадські роботи відправить
і виключить назавжди з суспільно-політичного життя
сподіваюсь до кацапів не дійде
Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:13
fox767676 написав:
це нонсенс йти воювати вперед обірваного халамидника, який у 2014 волав "Україна понад усе"
назвався груздьом - полізай в кузов бусика
і ти так зі мною не розмовляй неповноцінний
я за тих , хто на таких як ти фіксуючі сорочки надягне
чи на пожиттєві громадські роботи відправить
сподіваюсь до кацапів не дійде
Йди на йух! Черговий сталєраст виліз із схрону і хоче всіх розстріляти. Бачили вже таких, он всі покидьки-офіцери, що втекли закордон, теж хочуть крові і розстрілів, важко уявити, що поруч з нами ходили, а тепер ходять у благополучній Німеччині і Польщі, такі вурдалаки! Нехай би сиділи і не повертались, але ж повернуться, тварюки, як тільки там припинять їх утримувати і якщо тут стане безпечно.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в П'ят 08 сер, 2025 19:39, всього редагувалось 1 раз.
1
Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:27
всіх не вийде. бо люди які б не були, податки сплачують , економіку рухають
не волають що їм всі повинні
треба якось співіснувати , знаходити modus vivendi
а ось ти попав
Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:39
Є вже мене досвід елімінації одного гіперактивного політухилянта вправо-вліво
не власними руками
іноді питаю себе - може даремно. може занадто суворо
Ні, тільки так, бо саме через вас Україна занепала
і нічим ти не краще офіцерів-втікачів
прибирати за гумосом кожного воука ніяких офіцерів не вистачить
Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:51
fox767676 написав:
всіх не вийде. бо люди які б не були, податки сплачують , економіку рухають
не волають що їм всі повинні
треба якось співіснувати , знаходити modus vivendi
а ось ти попав
їх 2 копійки податків нікого не хвилюють, по-перше, справа не в грошах, гроші нам дають партнери, головна проблема зараз нестача людей, по-друге, це підтверджується тим, що тільки на спецпенсії йде 120 ярдів на рік (якби буда така проблема, прокурор давно б отримав 90-відсотковий податок на свою гігантську спецпенсію), а ще в нас повсюди роздуті штати бюджетників, податки яких - це хіба що свіжа копійка для бюджету (а силовики - це теж і є бюджетники), по-третє, як казала Третьякова, із тих молодих відставників 43-59 років, так от із них 85% взагалі офіційно не працюють, а значить, не тільки не платят податків, а й сидять на нашій шиї, часто ще й отримуючи гігантську спецпенсію в десятки разів більше, ніж у звичайного роботяги. Ну, а про закордонних втікачів я взагалі мовчу - вони якщо й платять податки, то там.
А щодо війни, треба значно скорочувати бронь, мобілізовувати силовиків, молодих відставників, офіцерів (і навіть не за восом і не за званням), охоронців, гумористів, багатьох науковців і т.д., бо так як зараз, щоб відправляли доходяг, а все було заставлено джипами биків із ксівами більше ніж до війни, так ми не витягнемо, також потрібна далекобійна зброя, щоб хоч якось уражати цілі в кацапії, і зброя для ефективної боротьби із кабами чи хоча б можливість самим запускати по ворогу такі ж каби. А без цього всього тоді це кінець. Моя думка.
Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:56
fox767676 написав:
Є вже мене досвід елімінації одного гіперактивного політухилянта вправо-вліво
не власними руками
іноді питаю себе - може даремно. може занадто суворо
Ні, тільки так, бо саме через вас Україна занепала
і нічим ти не краще офіцерів-втікачів
прибирати за гумосом кожного воука ніяких офіцерів не вистачить
То ти вбивця? Та ніякий ти не вбивця, звичайний кацапський бот, який штовхає думку, що путлер не винен, що напав і коїть тероризм, а винні патріоти. Я тобі вже відповів про Майдан в сусідній гілці, там де про кота, ти навіщось туди це приплів.
А щодо офіцерів-втікачів, які 25 років за наш рахунок вчились воювати, а тепер зловтішаються з попкорном і хочуть більше крові, то нема нічого мерзеннішого. Хіба що отакі як міндич. І як ти.
мені грощі ніхто не дає
я заробляю гроші в західному бізнесі
більше середньої зп по американсько-європейським міркам
всі нормальні країни формують державні бюджети за рахунок податків
було б багато таких як я тут бул б Швейцарія
чи менше просто таких як ти - тоді хоча б як Угорщина чи Чехія
hxbbgaf
все було заставлено джипами биків
Абирвалг, чому ти не бик? Чому ти доходяга, а я ні? Чому ти не придатний??
fox767676 написав:
мені грощі ніхто не дає
я заробляю гроші в західному бізнесі
більше середньої зп по американсько-європейським міркам
всі нормальні країни формують державні бюджети за рахунок податків
було б багато таких як я тут бул б Швейцарія
чи менше просто таких як ти - тоді хоча б як Угорщина чи Чехія
Але в нас так як є. Бо війна і корупція.
Hotab написав:hxbbgaf
все було заставлено джипами биків
Абирвалг, чому ти не бик? Чому ти доходяга, а я ні? Чому ти не придатний??
До чого тут я. Я до того, що вони не воюють, так війну не виграти.
