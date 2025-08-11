До чого тут я.
Як до чого? А «бики на джипах до чого? Ти не повинен з ними однаково? Повинні лише «бики»?
Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:49
hxbbgaf
Додано: Нед 10 сер, 2025 17:28
Мені ніхто ніяких індульгенцій не давав, а ось стосовно биків, чув нещодавно, хтось комусь розказував, що кудись поїде разом із шефом, бо в того крута тачка, а по району багато ментів (щоб не приліпились). Крута тачка - це вже індульгенція!
Додано: Пон 11 сер, 2025 00:03
От зараз по Києву півгодини ніс якусь маячню, якийсь фарапонов, чи щось таке, чекав же, пока скажуть, що це за чувак, молодий, здоровий як бик, пика не влазить в екран, воювати сам не думає, тільки демонструє поцреотизм! Голова якогось інституту американістики! Черговий шедевр! Навіщо тисячі цих центрів та інститутів? Це теплі місця для синків! Покидьки!
Додано: Пон 11 сер, 2025 00:14
hxbbgaf
Чому він не служить і покидьок, а ви не служите, але в білому весь ??
Чи може біле , то усмірітєльна сорочка?
