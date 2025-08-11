RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
П'ят 08 сер, 2025 21:49

hxbbgaf

До чого тут я.

hxbbgaf

До чого тут я.


Як до чого? А «бики на джипах до чого? Ти не повинен з ними однаково? Повинні лише «бики»?
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 17:28

  Hotab написав:hxbbgaf
До чого тут я.

Як до чого? А «бики на джипах до чого? Ти не повинен з ними однаково? Повинні лише «бики»?

Мені ніхто ніяких індульгенцій не давав, а ось стосовно биків, чув нещодавно, хтось комусь розказував, що кудись поїде разом із шефом, бо в того крута тачка, а по району багато ментів (щоб не приліпились). Крута тачка - це вже індульгенція!
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 00:03

От зараз по Києву півгодини ніс якусь маячню, якийсь фарапонов, чи щось таке, чекав же, пока скажуть, що це за чувак, молодий, здоровий як бик, пика не влазить в екран, воювати сам не думає, тільки демонструє поцреотизм! Голова якогось інституту американістики! Черговий шедевр! Навіщо тисячі цих центрів та інститутів? Це теплі місця для синків! Покидьки!
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 00:14

hxbbgaf
Чому він не служить і покидьок, а ви не служите, але в білому весь ??
Чи може біле , то усмірітєльна сорочка?
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 09:25

hxbbgaf

Ви більш-менш притомні речі почали на фупі писати
Бажаю вам вийти з випробуваннь ,що на нас звалились, сильнішим ніж були
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 14:35

  Hotab написав:hxbbgaf
Чому він не служить і покидьок, а ви не служите, але в білому весь ??
Чи може біле , то усмірітєльна сорочка?

Покидьки, хто розвів цю всю корупцію. Чи вони молодці? Я нікому ніяких хабарів не давав.
Ось знову, заступник директора аналітичного центру Політика. Тільки що півгодини по Києву ніс якусь маячню. А воювати - дудку! Всі заброньовані.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 17:02

hxbbgaf

Ось знову, заступник директора аналітичного центру Політика. Тільки що півгодини по Києву ніс якусь маячню.


Ви теж тут пишете годинами. І теж не служите. Чим ви кращий?
