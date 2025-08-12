До чого тут я.
Як до чого? А «бики на джипах до чого? Ти не повинен з ними однаково? Повинні лише «бики»?
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:49
hxbbgaf
Як до чого? А «бики на джипах до чого? Ти не повинен з ними однаково? Повинні лише «бики»?
Додано: Нед 10 сер, 2025 17:28
Мені ніхто ніяких індульгенцій не давав, а ось стосовно биків, чув нещодавно, хтось комусь розказував, що кудись поїде разом із шефом, бо в того крута тачка, а по району багато ментів (щоб не приліпились). Крута тачка - це вже індульгенція!
Додано: Пон 11 сер, 2025 00:03
От зараз по Києву півгодини ніс якусь маячню, якийсь фарапонов, чи щось таке, чекав же, пока скажуть, що це за чувак, молодий, здоровий як бик, пика не влазить в екран, воювати сам не думає, тільки демонструє поцреотизм! Голова якогось інституту американістики! Черговий шедевр! Навіщо тисячі цих центрів та інститутів? Це теплі місця для синків! Покидьки!
Додано: Пон 11 сер, 2025 00:14
hxbbgaf
Чому він не служить і покидьок, а ви не служите, але в білому весь ??
Чи може біле , то усмірітєльна сорочка?
Додано: Пон 11 сер, 2025 09:25
hxbbgaf
Ви більш-менш притомні речі почали на фупі писати
Бажаю вам вийти з випробуваннь ,що на нас звалились, сильнішим ніж були
Додано: Пон 11 сер, 2025 14:35
Покидьки, хто розвів цю всю корупцію. Чи вони молодці? Я нікому ніяких хабарів не давав.
Ось знову, заступник директора аналітичного центру Політика. Тільки що півгодини по Києву ніс якусь маячню. А воювати - дудку! Всі заброньовані.
Додано: Пон 11 сер, 2025 17:02
hxbbgaf
Ви теж тут пишете годинами. І теж не служите. Чим ви кращий?
Додано: Пон 11 сер, 2025 21:14
Додано: Пон 11 сер, 2025 21:21
hxbbgaf
Так про всіх, про кого ви пишете («бики», професори і багато інших) ви нічого не знаєте, приймають вони участь в корупції, чи ні.
Проте ви всіх в ній звинуватили і відправляєте на фронт. Чому вони, а не ви мають йти , ще раз питаю? Що у вас з ВЛК, яку ви мали до 5 червня пройти? Відстрочка по ній? Чим ви кращий всіх інших ухилянтів?
Додано: Вів 12 сер, 2025 22:17
Корупційна вся система, якщо не воюють найбільш боєздатні, а хапають доходяг!
|