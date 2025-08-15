Форуми / Форуми Дяді Саші

#<1 ... 24252627 Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:29 unicdima написав: hxbbgaf написав: Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали, хто. Перед цим військовий експерт, який сам не воює і не думає, при цьому говорить, як тутешні закордонні стрілячі - що треба стріляти без попередження на ураження у всіх, хто протестує проти дій ТЦК, та ненавидіти ухилянтів, каже, що треба, щоб все було як при совку! То ми за свободу боремось чи щоб було "як при союзі"? Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали, хто. Перед цим військовий експерт, який сам не воює і не думає, при цьому говорить, як тутешні закордонні стрілячі - що треба стріляти без попередження на ураження у всіх, хто протестує проти дій ТЦК, та ненавидіти ухилянтів, каже, що треба, щоб все було як при совку! То ми за свободу боремось чи щоб було "як при союзі"?

Ждун-ухилянт, а напад на військових це свобода? Ждун-ухилянт, а напад на військових це свобода?

Напад? Ну, якщо якісь баби бачили свавілля і на емоціях намагаються заблокувати авто, то треба їх тупо всіх застрелити, як ото тянь ан мень? І пох на закон. Напевно, тоді заживемо і всіх переможемо і захід нам все дасть...

Напад? Ну, якщо якісь баби бачили свавілля і на емоціях намагаються заблокувати авто, то треба їх тупо всіх застрелити, як ото тянь ан мень? І пох на закон. Напевно, тоді заживемо і всіх переможемо і захід нам все дасть...

Не ухилянт, ти де воюєш?

hxbbgaf Повідомлень: 22665 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:30 unicdima написав: hxbbgaf написав: Одеса. Зʼявилось відео з камер відеоспостереження на території СТО, де вчора сталась сутичка із ТЦК

https://t.me/our_odessa/90927

Озвірілі бандюки, луплять лежачу людину. Це прямо нагадало отих беркутів.

Ще й купа тітушні. Кто вони такі? Бандюки!



Ось вже навіть військового били

https://t.me/truexadnepr/73361

Ну звичайно просто так вирішили побити, від нічого робити

Чомусь у нормальних людей нема проблем з тцк.

Ну звичайно просто так вирішили побити, від нічого робити

Чомусь у нормальних людей нема проблем з тцк. Ну звичайно просто так вирішили побити, від нічого робитиЧомусь у нормальних людей нема проблем з тцк.

Що означає "просто так" і що може бути приводом дубасити лежачого вчетвером? Це кваліфікується, як перевищення повноважень, нанесення побоїв, тілесних ушкоджень та катування. Це якщо хоч частково правова держава. І що то там за тітушки? Хто вони такі?

