hxbbgaf написав:Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали, хто. Перед цим військовий експерт, який сам не воює і не думає, при цьому говорить, як тутешні закордонні стрілячі - що треба стріляти без попередження на ураження у всіх, хто протестує проти дій ТЦК, та ненавидіти ухилянтів, каже, що треба, щоб все було як при совку! То ми за свободу боремось чи щоб було "як при союзі"?
Ждун-ухилянт, а напад на військових це свобода?
Напад? Ну, якщо якісь баби бачили свавілля і на емоціях намагаються заблокувати авто, то треба їх тупо всіх застрелити, як ото тянь ан мень? І пох на закон. Напевно, тоді заживемо і всіх переможемо і захід нам все дасть... Мовчали, коли дійсно був напад, он в Криму чи на початку повномасштабного вторгнення, коли оті прикордонці поскладали зброю і поздавались, наплювавши на свою присягу і на свій устав, а тепер віддаємо за них реальних солдат, які знову підуть нас вбивати! Не ухилянт, ти де воюєш і чого чекаєш? Що доходяги, яких он ловлять і визнають придатними, за тебе здорового як бик мента будуть воювати, і переможуть сильнішу країну, що на нас напала? Не здається, що це утопія? І що для цього потрібно тільки мобілізовувати всі оті категорії, про які я пишу.
hxbbgaf написав:Одеса. Зʼявилось відео з камер відеоспостереження на території СТО, де вчора сталась сутичка із ТЦК https://t.me/our_odessa/90927 Озвірілі бандюки, луплять лежачу людину. Це прямо нагадало отих беркутів. Ще й купа тітушні. Кто вони такі? Бандюки!
Ну звичайно просто так вирішили побити, від нічого робити Чомусь у нормальних людей нема проблем з тцк.
Що означає "просто так" і що може бути приводом дубасити лежачого вчетвером? Це кваліфікується, як перевищення повноважень, нанесення побоїв, тілесних ушкоджень та катування. Це якщо хоч частково правова держава. І що то там за тітушки? Хто вони такі? Он ще на першій сторінці відео зі Львова, людина стоїть показує документи, а мент ні з того, ні з сього починає його бити. То теж була ненормальна людина?
Викрили масштабну схему ухилення від мобілізації: суд фіктивно визнавав чоловіків єдиними опікунами Правоохоронці викрили незаконну схему сприяння виїзду чоловікам призовного віку за кордон під час воєнного стану задля уникнення мобілізації у Мар’їнському суді Донецької області. За даними ДБР, від початку повномасштабного вторгнення РФ до кінця 2024 року було ухвалено понад 120 таких рішень. На їх підставі понад 40 осіб перетнули кордон, більш як 30 з них – не повернулися. Серед позивачів були й працівники самого суду.
У Мар’їнському суді Донецької області? При тому, що Мар’їнка 2 роки як окупована. При цьому всі суди з кожного окупованого міста існують і весь їхній штат числиться і отримує гігантськи зарплати? Під час війни... Це якесь божевілля.