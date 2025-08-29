RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 00:07

Ось що пишуть про померлого від серцевої недостатності після визнання повністю придатним.
Вже є фото (очевидно від судмедексперта) тіла Сахарука. Весь в синяках. Коротше - забили до смерті.
Фото в ТГ Gura Anton.


кожна нога внизу вкругову в суцільних синцях. Катували струмом? Дійсно, адіннарот? Кацапи якраз вийшли з конвенції проти катувань.

Тварюки! Де відповідальність, чому не в сізо? Гадів покриває клята влада? Чого вони домагаються? Повстання? Працюють на кацапів?
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 00:18

Нещодавно Івана Белецького звільнили з поліції через те, він допоміг відстояти честь ветерану, якого працівники Ужгородського РТЦК несправедливо звинуватили у купленій інвалідності. Це був перший випадок публічного вибачення перед ветераном в
Україні. Але, якби не Іван, то цього б не було, тому що зам.керівника Ужгородського РУПу Віталій Німець знищив відео-докази з боді-камери.

Сьогодні на вулиці Сечені, 33, район ТЦ “Білочка” в Ужгороді, вісім молодиків, шестеро з
яких були у масках, схопили Івана Белецького, посадили у позашляховик і повезли у невідомому напрямку. Перед цим за ним стежили.


Це вже виглядає як якась ОПГ чи ОЗУ, що діє під прикриттям влади по всій країні за злочинними панятіями!
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 10:39

Нацполіція купила ще 150 автомобілів для поліцейських за 175 мільйонів. За рік ціна суттєво зросла.
https://censor.net/biz/news/3570316/nat ... -milyioniv

Як повідомлялося, минулого року Нацполіція вже придбала у ТОВ "Кий авто центр" 150 нових легкових автомобілів на базі Renault Duster, але тоді вони коштували суттєво дешевше – по 846,9 тис. грн за одиницю (без ПДВ).
Повідомлення Додано: Вів 26 сер, 2025 13:27

На фупі он Пром зараз якраз пише, яких воїнів катають по частинам, в нього сьогодні день катання.
О, до наркєта приїхала швидка. Він на метадоновій програмі, сидить тут три дні. Відкачують, кардіограму роблять
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 19:42

"Слуга" Іонушас пропонує карати військових тюрмою за непокору наказу командира.
"Депутати пропонують карати військових за непокору наказу командира тюремним строком від 5 до 10 років. Комітет розгляне законопроєкт, який заборонить судам пом’якшувати покарання. Автор законопроєкту - Сергій Іонушас, лічінка прокурора, родом з РФ.


А якщо це наказ, звиняйте, прати чужі шкарпетки чи гріти унітаз?

Чи служив Сергій Констянтинович в війську? Звісно ж ні, жоден з трьох співавторів законопроєкту ні дня не був в нашій чудовій армії. Я коли бачу це прізвище - мене пробирає кріндж. Точніше, кріндж має чітке прізвище: Іонушас.


Джерело: https://censor.net/ua/n3570776
Повідомлення Додано: П'ят 29 сер, 2025 21:24

На Запоріжжі ТЦК мобілізував батька-одинака, залишивши дітей на узбіччі
Сестра мобілізованого розповідає, що просила працівників ТЦК по телефону видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів
«Ні, хай де воює. (А дітей — ред.) На два тижні в лікарню, а потім до інтернату», — переказує вона відповідь працівника ТЦК, який нібито запропонував віддати дітей до дитбудинку.

https://tsn.ua/ukrayina/na-zaporizzi-tt ... 00921.html

Те, що це покидьки, які плювали на закон, зрозуміло, цікаво, а своїх дітей кинув би в інтернат, щоб там їх змушували вилизувати унітази і задовольняти ментів у сауні?
Що ці менти творять, досі запам'ятав передачу стосується кожного про Березівський інтернат, де якісь дівчинці зробили аборт кілька років тому, там, мало того, що в інтернаті до людей ставляться гірше ніж до скота, так якась жінка потім ще й розказувала, що продавали дівчат ментам, а вони їх возили по саунам. Ще й в передачі весь час говорили про цей аборт, а на головне, за що всі мали б отримати немалі строки, закрили очі. От хто покараний? Це просто жах! Це тварюки! От ще й й тому треба пересіяти, такі не підуть воювати, якщо відмовляєшся, просто сідай до в'язниці! Ти точно не гідний бути поліцейським чи взагалі будь-яким силовиком це точно!
