Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех, кому надо я показала (средний палец) и до свидания!
Дружина полковника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олексія Єлхіна Марія, яка орендує великий маєток та автомобіль Mercedes-Benz G класу, відреагувала на розслідування hromadske щодо елітного майна родини.
Заступник директора аналітичного центру Політика. Голова інституту економічних досліджень та політичних консультацій... Стратегічний експерт компанії соната... Директор центру стратегії та комунікацій... Центр вивчення американізму, трансформації північної Євразії, про Європу теж щось було, напевно, будуть вивчати і аналізувати кожен континент і кожну країну, а також кожну нашу область, в т.р. і окуповану. Головний аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Головний політолог центру об'єднана Україна. Великий патріот, за війну до останнього... Тільки здоровий молодий бик (як і більшість із них (чогось). і не воює. Виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень! Потім якийсь чувак, навіть не написали. Голова експертної ради українського аналітичного центру. В черговому центрі-перецентрі вже ціла експертна рада! Несуть якусь маячню. Їх вже реально сотні, не вистачає назв, тупо переставляють слова. Якась чергова годівниця і місця для бронювання.
hxbbgaf написав: Це було до війни (хоча, можливо, таке відбувається і зараз, бо це непокаране зло), зараз цю програму вже не знімають, тільки старе повторюють, хоча зараз вона була б потрібна як ніколи, реально бувало, що допомогала людям, у яких вже немає сил боротись із всією нашою корупцією та безвихіддю. Думаю, не знімають зараз не через війну, а щоб залишити простий народ ще більш беззахистним!
Тобто наразі наріду стало краще?
Де я таке казав, просто уточнив факт.
Я в судах був чуть не кожного тижня на протязі 10 років, до війни, суддю Овчаренко не посадили нажаль но розжаловали ,а наразі покликали (ДІЯ)у Шевченківський суд Дніпра,суддя Клепка, п.іздець ах.евшая секретарь чі помічник судді, на дзівінки не відповідають,бажаю ознайомитися з протоколом і справою-0, прийшов у "суд" пішки-тобі кажуть чекай , скільки чекати? і це ... за декцлька запитань абиделось і задає питання - а ві призовного віку? перед цим воно спілкувалося з ТЦК про засідання де бажано шоб був караул з автоматами, і він таки був, приїхав автобус з чорними номерами з 15 -тьма "захисниками" родіни з автоматами привезли у суд одного чоловіка
