Згадую, взагалі, в школі не їв, не ліз там кусень до рота
І який результат ВЛК зараз?
Додано: Пон 01 вер, 2025 12:36
hxbbgaf
Додано: Пон 01 вер, 2025 16:48
За смерть Сахарука хто відповів? Повні безкарність та безправ'я. Он про Індонезію розповідали (до речі, розповідав якийсь індонезіолог, ще й такі в нас є, каже люди обурились, що в топ-чинуш зарплатня вдесятеро більше ніж в них, ех, їм би наших топ-чинуш мільярдерів-корупціонерів і судей і прокурорів-інвалідів зі спецпенсіями у декілька десятків разів більше ніж середня по країні), дуже на нас схоже, такі ж чинуши, що зарвались, і народ, що живе зовсім в іншому світі, тільки що війни нема, влада бачить, що там відбувається, тому і тримає багатосоттисячну армію силовиків в тилу для своєї охорони, поки на фронті не вистачає людей і гребуть доходяг.
Додано: Пон 01 вер, 2025 16:50
Всі тцкшники нібито тепер будуть з камерами, але ж камера у 85%. Всім не можна. Точно не можна... Вічна цифра. І:
Додано: Вів 02 вер, 2025 10:48
Рубрика центри-перецентри. За вчора з телека.
Центр аналізу та стратегій.
Центр глобалістики та стратегій
Центр дослідження політичних цінностей
А тут вже цілий інститут - центральноєвропейської стратегії! Що це таке?
Додано: Вів 02 вер, 2025 10:52
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
А ви крім перегляду телевізора ще щось робите?
Додано: Вів 02 вер, 2025 12:05
То мама виписувала. Це тільки ті, що центри, а там ще купа болтунів типу воєнний експерт.
