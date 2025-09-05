Включив ток-шоу по Суспільному
А навіщо виключав? Мама серіал дивилась?
Додано: П'ят 05 вер, 2025 09:03
hxbbgaf
Додано: Суб 06 вер, 2025 00:20
Кажуть, ззакон про декриміналізацію онліфанс заблокував ОП.
Значить, та купа мусорів, що це все кришують, діляться і з ОП. Ми не мусліми, але в нас досі порнуха, проституція, звідництво, наркоманія, утримання місць розпусти - то кримінал, як декриміналізувати, то звідки ж годуватись, це все майже половина справ ментів, яких ще й можна б було скоротити і відправити на фронт, де критично не вистачає людей, та бабло важливіше. І купа ментів, що має охороняти дупи із ОП від власного народу.
Додано: Суб 06 вер, 2025 00:22
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Навіщо когось скорочувати, якщо є абирвалг, який дивиться днями телевізор?
