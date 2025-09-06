Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Суб 06 вер, 2025 21:17
hxbbgaf написав:
Hotab написав:
hxbbgaf написав:
Як це нема, весь час кажуть, що на фронті не вистачає людей.

Так чи ти не «люди»?

Ти ж вірно описав «при недостачі рядового складу офіцери…»

Так чи ти не «люди»?
Ти ж вірно описав «при недостачі рядового складу офіцери…»
А де та недостача? Ти ж і є рядовий склад. Хіба тебе недостача? Просто тебе треба доправити до війська.

А отих всіх, про кого я пишу, підготовлених, повністю здорових, що давали присягу, самі хотіли стати силовиками, не треба?

Хіба я казав «не треба»?

Хіба я казав «не треба»?
Треба. Відповідно їх звань. І тебе треба. Відповідно до твого звання. У тебе який ВОС? Який результат ВЛК? Ти коли себе відправиш?

Hotab
Повідомлень: 16154
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2482 раз.

Додано: Суб 06 вер, 2025 21:37
Hotab написав:

Треба. Відповідно їх звань. І тебе треба. Відповідно до твого звання. У тебе який ВОС? Який результат ВЛК? Ти коли себе відправиш? Хіба я казав «не треба»?Треба. Відповідно їх звань. І тебе треба. Відповідно до твого звання. У тебе який ВОС? Який результат ВЛК? Ти коли себе відправиш?

Казав рік тому тут доводив, що не треба. Мова була за те, що, якщо їхні звання за 4 роки так і не знадобились, то нехай ідуть в піхоту. Бо інакше, якщо всі отак будуть крутити гудзики, то вос не той, то звання, то заброньовані на 90-100%, то пенсіонери в 43 роки, то ще якась муйня, буде катастрофа. Який в мене вос, ти смієшся? Чого ти взагалі пристав, мова в темі не про мене, я не силовик.

hxbbgaf
Повідомлень: 22706
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.

Додано: Суб 06 вер, 2025 21:40
hxbbgaf

Казав рік тому тут доводив, що не треба.





Цитату))

якщо їхні звання за 4 роки так і не знадобились





І ти за 4р не знадобився. Чому не в піхоті? 😅



буде катастрофа. Який в мене вос, ти смієшся? Чого ти взагалі пристав, мова в темі не про мене





Чому не про тебе? Ти особливий? 😅

Hotab
Повідомлень: 16154
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2482 раз.

Додано: Суб 06 вер, 2025 22:28

Цитату не буду шукати сидіти, ти і сам знаєш, як доводив тут, що офіцери не мають воювати. hxbbgaf Повідомлень: 22706 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 вер, 2025 22:40 hxbbgaf

ти і сам знаєш, як доводив тут, що офіцери не мають воювати.





Ні, не знаю)

Так тебе треба шукати, щоб дати повістку? А чому ти сам до 5 червня не пройшов ВЛК, як вимагає закон?



що мова про підготовлених, повністю здорових



Ти їх діагностував?? З чого ти взяв що вони здорові?

давали присягу



І ти даси. Це 2хв питання



самі хотіли стати силовиками.



Я хотів Флер. А потім СТМ. А зараз 30-річну молодицю . Яка різниця хто що хотів чи не хотів?? Ми ж не про хотілки , а про обовʼязок. А він у тебе рівно самий самий, як у будь кого іншого.

Hotab
Повідомлень: 16154
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2482 раз.

