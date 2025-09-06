|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
Додано: Суб 06 вер, 2025 21:17
hxbbgaf написав: Hotab написав: hxbbgaf написав:
Як це нема, весь час кажуть, що на фронті не вистачає людей.
Так чи ти не «люди»?
Ти ж вірно описав «при недостачі рядового складу офіцери…»
А де та недостача? Ти ж і є рядовий склад. Хіба тебе недостача? Просто тебе треба доправити до війська.
А отих всіх, про кого я пишу, підготовлених, повністю здорових, що давали присягу, самі хотіли стати силовиками, не треба?
Хіба я казав «не треба»?
Треба. Відповідно їх звань. І тебе треба. Відповідно до твого звання. У тебе який ВОС? Який результат ВЛК? Ти коли себе відправиш?
Додано: Суб 06 вер, 2025 21:37
Hotab написав:
Хіба я казав «не треба»?
Треба. Відповідно їх звань. І тебе треба. Відповідно до твого звання. У тебе який ВОС? Який результат ВЛК? Ти коли себе відправиш?
Казав рік тому тут доводив, що не треба. Мова була за те, що, якщо їхні звання за 4 роки так і не знадобились, то нехай ідуть в піхоту. Бо інакше, якщо всі отак будуть крутити гудзики, то вос не той, то звання, то заброньовані на 90-100%, то пенсіонери в 43 роки, то ще якась муйня, буде катастрофа. Який в мене вос, ти смієшся? Чого ти взагалі пристав, мова в темі не про мене, я не силовик.
Додано: Суб 06 вер, 2025 21:40
hxbbgaf
Казав рік тому тут доводив, що не треба.
Цитату))
якщо їхні звання за 4 роки так і не знадобились
І ти за 4р не знадобився. Чому не в піхоті? 😅
буде катастрофа. Який в мене вос, ти смієшся? Чого ти взагалі пристав, мова в темі не про мене
Чому не про тебе? Ти особливий? 😅
Додано: Суб 06 вер, 2025 22:28
Я не силовик, тема тут про них. Нехай і мені висилають повістку, якщо я так потрібен, але ж мова тут не про мене. Тим більше, в мене немає броней, ранніх пенсій, усіляких рідких восов, щоб крутити гудзики, і т.д., а їм це дали, це значить, що їх мобілізувати не збираються. При тому, що мова про підготовлених, повністю здорових, що давали присягу, самі хотіли стати силовиками..
Цитату не буду шукати сидіти, ти і сам знаєш, як доводив тут, що офіцери не мають воювати.
Додано: Суб 06 вер, 2025 22:40
hxbbgaf
ти і сам знаєш, як доводив тут, що офіцери не мають воювати.
Ні, не знаю)
Так тебе треба шукати, щоб дати повістку? А чому ти сам до 5 червня не пройшов ВЛК, як вимагає закон?
що мова про підготовлених, повністю здорових
Ти їх діагностував?? З чого ти взяв що вони здорові?
давали присягу
І ти даси. Це 2хв питання
самі хотіли стати силовиками.
Я хотів Флер. А потім СТМ. А зараз 30-річну молодицю . Яка різниця хто що хотів чи не хотів?? Ми ж не про хотілки , а про обовʼязок. А він у тебе рівно самий самий, як у будь кого іншого.
Додано: Нед 07 вер, 2025 00:09
Отакі тепер ахвіцери. А цікаво, чого офіцерів не зобов'язали прийти і все пройти?
Додано: Нед 07 вер, 2025 00:17
hxbbgaf написав:
Отакі тепер ахвіцери. А цікаво, чого офіцерів не зобов'язали прийти і все пройти?
Які?)
Куди «прийти»? У мене давно все пройдено. І участі років більше ніж ти пігулок психіатричних щодня приймаєш.
Так ти коли влк пройдеш, «солдатсько-сержантський склад», якого критично не вистачає?
|
|
