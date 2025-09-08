RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 21:17

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Як це нема, весь час кажуть, що на фронті не вистачає людей.

Так чи ти не «люди»?
Ти ж вірно описав «при недостачі рядового складу офіцери…»
А де та недостача? Ти ж і є рядовий склад. Хіба тебе недостача? Просто тебе треба доправити до війська.

А отих всіх, про кого я пишу, підготовлених, повністю здорових, що давали присягу, самі хотіли стати силовиками, не треба?

Хіба я казав «не треба»?
Треба. Відповідно їх звань. І тебе треба. Відповідно до твого звання. У тебе який ВОС? Який результат ВЛК? Ти коли себе відправиш?
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 21:37

  Hotab написав:Хіба я казав «не треба»?
Треба. Відповідно їх звань. І тебе треба. Відповідно до твого звання. У тебе який ВОС? Який результат ВЛК? Ти коли себе відправиш?

Казав рік тому тут доводив, що не треба. Мова була за те, що, якщо їхні звання за 4 роки так і не знадобились, то нехай ідуть в піхоту. Бо інакше, якщо всі отак будуть крутити гудзики, то вос не той, то звання, то заброньовані на 90-100%, то пенсіонери в 43 роки, то ще якась муйня, буде катастрофа. Який в мене вос, ти смієшся? Чого ти взагалі пристав, мова в темі не про мене, я не силовик.
1
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 21:40

hxbbgaf
Казав рік тому тут доводив, що не треба.


Цитату))
якщо їхні звання за 4 роки так і не знадобились


І ти за 4р не знадобився. Чому не в піхоті? 😅

буде катастрофа. Який в мене вос, ти смієшся? Чого ти взагалі пристав, мова в темі не про мене


Чому не про тебе? Ти особливий? 😅
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 22:28

Я не силовик, тема тут про них. Нехай і мені висилають повістку, якщо я так потрібен, але ж мова тут не про мене. Тим більше, в мене немає броней, ранніх пенсій, усіляких рідких восов, щоб крутити гудзики, і т.д., а їм це дали, це значить, що їх мобілізувати не збираються. При тому, що мова про підготовлених, повністю здорових, що давали присягу, самі хотіли стати силовиками..
Цитату не буду шукати сидіти, ти і сам знаєш, як доводив тут, що офіцери не мають воювати.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 22:40

hxbbgaf
ти і сам знаєш, як доводив тут, що офіцери не мають воювати.


Ні, не знаю)
Так тебе треба шукати, щоб дати повістку? А чому ти сам до 5 червня не пройшов ВЛК, як вимагає закон?

що мова про підготовлених, повністю здорових

Ти їх діагностував?? З чого ти взяв що вони здорові?
давали присягу

І ти даси. Це 2хв питання

самі хотіли стати силовиками.

Я хотів Флер. А потім СТМ. А зараз 30-річну молодицю . Яка різниця хто що хотів чи не хотів?? Ми ж не про хотілки , а про обовʼязок. А він у тебе рівно самий самий, як у будь кого іншого.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 00:09

Отакі тепер ахвіцери. А цікаво, чого офіцерів не зобов'язали прийти і все пройти?
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 00:17

  hxbbgaf написав:Отакі тепер ахвіцери. А цікаво, чого офіцерів не зобов'язали прийти і все пройти?

Які?)
Куди «прийти»? У мене давно все пройдено. І участі років більше ніж ти пігулок психіатричних щодня приймаєш.
Так ти коли влк пройдеш, «солдатсько-сержантський склад», якого критично не вистачає?
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 01:05

Не знаю, що там у тебе, а більшість сидить на дивані і або вічно чекає воса, або пенсіонери в 43 роки, або ще щось вигадали. І це навіть при тому, що на штурми чи в окопи їх не відправлять, і все одно сцуться.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:17

  unicdima написав:
  hxbbgaf написав:Одеса. Зʼявилось відео з камер відеоспостереження на території СТО, де вчора сталась сутичка із ТЦК
https://t.me/our_odessa/90927
Озвірілі бандюки, луплять лежачу людину. Це прямо нагадало отих беркутів.
Ще й купа тітушні. Кто вони такі? Бандюки!

Ось вже навіть військового били
https://t.me/truexadnepr/73361

Ну звичайно просто так вирішили побити, від нічого робити :D
Чомусь у нормальних людей нема проблем з тцк.

Тю, дурачок, а нормальні - це ті, хто зарішав з бандюками з тцк, і заніс тобі і тобі подібним 5-10к$, а? Скотина.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 01:48

  won написав:
  unicdima написав:
  hxbbgaf написав:Одеса. Зʼявилось відео з камер відеоспостереження на території СТО, де вчора сталась сутичка із ТЦК
https://t.me/our_odessa/90927
Озвірілі бандюки, луплять лежачу людину. Це прямо нагадало отих беркутів.
Ще й купа тітушні. Кто вони такі? Бандюки!

Ось вже навіть військового били
https://t.me/truexadnepr/73361

Ну звичайно просто так вирішили побити, від нічого робити :D
Чомусь у нормальних людей нема проблем з тцк.

Тю, дурачок, а нормальні - це ті, хто зарішав з бандюками з тцк, і заніс тобі і тобі подібним 5-10к$, а? Скотина.


Беріть вище.
Командир розвідвзводу 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Ротан Кримський 7 вересня повідомив у Facebook про корупцію в одному із територіальних центрів комплектування та соцпідтримки Києва.

"Мій знайомий вийшов з дому і біля під'їзду його прийняв ТЦК. Без шуму й пилу він спокійно поїхав з ними, за годину пройшов ВЛК в одному з київських військкоматів і його відправили на ДЗРВ (назву житлового масиву в столиці. – "ГОРДОН") чекати на "покупців", – написав Кримський.

За словами військового, після цього знайомий набрав і запитав, чи можна йому потрапити до 28-ї бригади.

"Ми швиденько зробили йому відношення – не вийшло. Я почав шукати інші варіанти... На виході мені назвали цифру в $8 тис. – це щоб я забрав його до себе в підрозділ служити. Не додому, а забрати і через рекрутинговий центр нашої бригади мобілізувати. Піти додому – $30 тис.!" Це просто, щоб за нього на цей день забули, жодних гарантій, що завтра його знову не зловлять", – наголосив Кримський.

Ще про корупцію в Києві.
https://www.youtube.com/watch?v=6CqeOFfWgXI
