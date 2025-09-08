Hotab написав:Хіба я казав «не треба»? Треба. Відповідно їх звань. І тебе треба. Відповідно до твого звання. У тебе який ВОС? Який результат ВЛК? Ти коли себе відправиш?
Казав рік тому тут доводив, що не треба. Мова була за те, що, якщо їхні звання за 4 роки так і не знадобились, то нехай ідуть в піхоту. Бо інакше, якщо всі отак будуть крутити гудзики, то вос не той, то звання, то заброньовані на 90-100%, то пенсіонери в 43 роки, то ще якась муйня, буде катастрофа. Який в мене вос, ти смієшся? Чого ти взагалі пристав, мова в темі не про мене, я не силовик.
Я не силовик, тема тут про них. Нехай і мені висилають повістку, якщо я так потрібен, але ж мова тут не про мене. Тим більше, в мене немає броней, ранніх пенсій, усіляких рідких восов, щоб крутити гудзики, і т.д., а їм це дали, це значить, що їх мобілізувати не збираються. При тому, що мова про підготовлених, повністю здорових, що давали присягу, самі хотіли стати силовиками.. Цитату не буду шукати сидіти, ти і сам знаєш, як доводив тут, що офіцери не мають воювати.
Не знаю, що там у тебе, а більшість сидить на дивані і або вічно чекає воса, або пенсіонери в 43 роки, або ще щось вигадали. І це навіть при тому, що на штурми чи в окопи їх не відправлять, і все одно сцуться.
hxbbgaf написав:Одеса. Зʼявилось відео з камер відеоспостереження на території СТО, де вчора сталась сутичка із ТЦК https://t.me/our_odessa/90927 Озвірілі бандюки, луплять лежачу людину. Це прямо нагадало отих беркутів. Ще й купа тітушні. Кто вони такі? Бандюки!
Ну звичайно просто так вирішили побити, від нічого робити Чомусь у нормальних людей нема проблем з тцк.
Тю, дурачок, а нормальні - це ті, хто зарішав з бандюками з тцк, і заніс тобі і тобі подібним 5-10к$, а? Скотина.
Командир розвідвзводу 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Ротан Кримський 7 вересня повідомив у Facebook про корупцію в одному із територіальних центрів комплектування та соцпідтримки Києва.
"Мій знайомий вийшов з дому і біля під'їзду його прийняв ТЦК. Без шуму й пилу він спокійно поїхав з ними, за годину пройшов ВЛК в одному з київських військкоматів і його відправили на ДЗРВ (назву житлового масиву в столиці. – "ГОРДОН") чекати на "покупців", – написав Кримський.
За словами військового, після цього знайомий набрав і запитав, чи можна йому потрапити до 28-ї бригади.
"Ми швиденько зробили йому відношення – не вийшло. Я почав шукати інші варіанти... На виході мені назвали цифру в $8 тис. – це щоб я забрав його до себе в підрозділ служити. Не додому, а забрати і через рекрутинговий центр нашої бригади мобілізувати. Піти додому – $30 тис.!" Це просто, щоб за нього на цей день забули, жодних гарантій, що завтра його знову не зловлять", – наголосив Кримський.