Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:05

На Сумщині знайшли мертвим журналіста, який писав про розкрадання на фортифікаціях
08.09.2025, 19:17 • 54 • 0
На Сумщині знайшли мертвим журналіста, який писав про розкрадання на фортифікаціях

Тіло Олександра Тахтая знайшли ввечері 5 вересня у його квартирі. Наразі тіло передали на судово-медичну експертизу, після якої встановлять причину смерті чоловіка, інформує UAINFO.org з посиланням на «Суспільне».

Олександр Тахтай — колишній головний редактор газети "Ямпільський край" та ексдепутат Ямпільської райради. У серпні 2025 року він повідомляв, що у вікно його дачі стріляли з невідомої зброї, а у квартирі знайшли димову гранату.

На його думку, до нападу могли бути причетні працівник СБУ та офіцер чинного запасу. У серпні у поліції Суспільному повідомили, що відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ "Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом".

Як уточнили у відділі комунікації поліції Сумської області, станом на 6 вересня триває досудове розслідування по цій справі.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22715
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 17:43

Знов ТЦКшники побили військового.
https://www.facebook.com/go.vp.k.s.sic/ ... 513890199/
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22715
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:20

СБУ у Львові три дні проводитиме контррозвідувальні заходи
Повідомляється, що до заходів також будуть залучені Національна поліція, Патрульна поліція, Військова служба правопорядку у ЗСУ, Державна прикордонна служба України та Нацгвардія.

Хтось справедливо зауважив, хіба про таке повідомляється? І що там за диверсанти такі у Львові? Чи вся ця армада тренованих силовиків, щоб схопити кілька ухилянтів на вулиці? Замість того, щоб самим піти повоювати хоча б по черзі.
І у нас вже 2 поліції - національна і патрульна?

Ціла армада. У Львові, який за 1000 км від фронту.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22715
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
