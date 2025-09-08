На Сумщині знайшли мертвим журналіста, який писав про розкрадання на фортифікаціях
Тіло Олександра Тахтая знайшли ввечері 5 вересня у його квартирі. Наразі тіло передали на судово-медичну експертизу, після якої встановлять причину смерті чоловіка, інформує UAINFO.org з посиланням на «Суспільне».
Олександр Тахтай — колишній головний редактор газети "Ямпільський край" та ексдепутат Ямпільської райради. У серпні 2025 року він повідомляв, що у вікно його дачі стріляли з невідомої зброї, а у квартирі знайшли димову гранату.
На його думку, до нападу могли бути причетні працівник СБУ та офіцер чинного запасу. У серпні у поліції Суспільному повідомили, що відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ "Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом".
Як уточнили у відділі комунікації поліції Сумської області, станом на 6 вересня триває досудове розслідування по цій справі.