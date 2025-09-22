Чому найкращий друг Зеленського Шурма втік з України ? Ховається в Європі від правоохоронців , але продовжує отримувати зарплату члена Спостережної Ради Нафтогазу . Навіщо Зеленський платить Шаурмі величезну зарплату і випустив Шаурму з країни ? Він такий дурний ,що не розуміє токсичності ситуації ?
Чому найкращий друг Зеленського Шурма втік з України ? Ховається в Європі від правоохоронців , але продовжує отримувати зарплату члена Спостережної Ради Нафтогазу . Навіщо Зеленський платить Шаурмі величезну зарплату і випустив Шаурму з країни ? Він такий дурний ,що не розуміє токсичності ситуації ?
И не забываем про папу Ростика Игоря, который с главой АПУ и своим другом Медведчуком сделал когда то одну из самых продажных партий(а с перепавших на этом денег Ростику на 18-летие купили Феррари)
Акторка фільмів для дорослих Юлія Сенюк із Львівщини, яка відома під псевдонімом Джозефіна Джексон, повідомила, що виїхала з України. Причиною рішення вона назвала кримінальне переслідування дівчат із пов’язаною діяльністю.
«Навіть більше – немає людини на території України. Коли я побачила, який трешак почав робитись з тими обшуками в дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні.
В Україні Юлія Сенюк долучалась до благодійності та допомагала військовим, зокрема проводила збори, знялась з пораненими військовими для благодійного календаря. Вона є амбасадоркою реабілітаційного центру «Титанові» та каже, що через від’їзд не зможе стабільно підтримувати їх на заходах.
«Я через це тепер не можу стабільно підтримувати хлопців з Титанових на їхніх заходах та ініціативах, бо не в Україні. Я є амбасадором і відчуваю певну відповідальність в цьому плані, що моя присутність важлива там», – написала Джозефіна Джексон.
Це поки ми, напевно, єдина в світі країни (хіба що якісь дикуни ще), де за порнуху можуть впаяти строк як за вбивство і можна загриміти навіть за те. що комусь надішлеш своє фото без комерційних цілей. Не хочуть хапуги чинуши і силовики відмовлятись від цієї годівниці. І суботники, і при ділі. Дуже зручно.
можна загриміти навіть за те. що комусь надішлеш своє фото без комерційних цілей.
Та викладай вже тут.. Та не в лічку!! Геть!
В якій країні ти ще таке бачив? Це годівниця!
Ні в якій не бачив , бо мене в принципі порно-індустрія мало цікавить. У вільному доступі для бажаючих є оранжевий ютуб . Хто хоче інтерактива , так що, зовсім ніхто не дає? Вживу іди і грайся скільки завгодно, секс не в дефіциті. Навіть Флайман шпалоукладчіцу Ізольду Павловну з КарДач за літр зіберта (в 140 дол на місяць не входить!!) може окучити. Ізольода Павлівна завжди казала Флайману після процесу «Дай Бог тобі здоровʼя»..
Ти мабуть єдиний хто переймається цими питаннями. Не дають поки що?
Зрозуміло, хочеш, щоб далі була корупція, кришувальництво і щоб всі ті покидьки прикривались давно не існуючою мораллю для набивання власних кишень, коли ці гроші могли б іти в бюджет в якості податків.
hxbbgaf написав:Зрозуміло, хочеш, щоб далі була корупція, кришувальництво і щоб всі ті покидьки прикривались давно не існуючою мораллю для набивання власних кишень, коли ці гроші могли б іти в бюджет в якості податків.
Де ти таке прочитав? Ти багато витрачаєш своїх коштів на порноіндустрію?