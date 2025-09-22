|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:09
Рубрика центри-перецентри.
Експерт бюро аналізу і політики
Директор агенства моделювання ситуацій..
А одного Бігуса мобілізували. Мобілізація перетворилась на елемент розправи з неугодними чи що?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22747
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:11
hxbbgaf
А одного Бігуса мобілізували.
Як він ставиться до порнушки?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16439
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:13
Hotab написав:hxbbgaf
за картинку з людським тілом без усілякої шкоди комусь чи примусу карають як за вбивство.
надай докази
Стаття 301 частина 3 - від 3 до 7.
А мазурашу пропонував, взагалі, до 12 збільшити.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22747
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:20
hxbbgaf написав: Hotab написав:hxbbgaf
за картинку з людським тілом без усілякої шкоди комусь чи примусу карають як за вбивство.
надай докази
Стаття 301 частина 3 - від 3 до 7.
А мазурашу пропонував, взагалі, до 12 збільшити.
Частина 3??
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, -
Так давай тоді 115-ту першу і другу частину розглянемо. Там такі ж терміни? Чи може 15-ка там , а не 3-7?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16439
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:25
Hotab написав: hxbbgaf написав: Hotab написав:hxbbgaf
Так давай тоді 115-ту першу і другу частину розглянемо. Там такі ж терміни? Чи може 15-ка там , а не 3-7?
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з отриманням доходу у великому розмірі, -
Ключові слова тут повторно і або. Частина 1 - це ти просто надіслав комусь своє фото! Якщо ти надішлеш його комусь вдруге, то це вже буде частина 3 і ти можеш за це отримати від 3 до 7 років тюрми.
За вбивство від 7 до 15. І не треба демагогії. Ти хочеш порівняти висилання комусь свого фото із вбивством людини?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22747
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:43
hxbbgaf
Якщо ти надішлеш його комусь вдруге,
Не просто «надішлеш вдруге».
А тебе за перщий раз засудять, покарають, а ти взяв і не до кінця зрозумів 😀😀
А скільки за повторне вбивство? ))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16439
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:47
Hotab написав:hxbbgaf
Якщо ти надішлеш його комусь вдруге,
Не просто «надішлеш вдруге».
А тебе за перщий раз засудять, покарають, а ти взяв і не до кінця зрозумів 😀😀
А скільки за повторне вбивство? ))
Ти знущаєшся?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22747
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2371 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|