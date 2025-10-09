Стаття 301 частина 3 - від 3 до 7.
А мазурашу пропонував, взагалі, до 12 збільшити.
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:13
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:20
Частина 3??
Так давай тоді 115-ту першу і другу частину розглянемо. Там такі ж терміни? Чи може 15-ка там , а не 3-7?
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:25
Ключові слова тут повторно і або. Частина 1 - це ти просто надіслав комусь своє фото! Якщо ти надішлеш його комусь вдруге, то це вже буде частина 3 і ти можеш за це отримати від 3 до 7 років тюрми.
За вбивство від 7 до 15. І не треба демагогії. Ти хочеш порівняти висилання комусь свого фото із вбивством людини?
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:43
hxbbgaf
Не просто «надішлеш вдруге».
А тебе за перщий раз засудять, покарають, а ти взяв і не до кінця зрозумів 😀😀
А скільки за повторне вбивство? ))
Додано: Пон 22 вер, 2025 21:47
Додано: Вів 23 вер, 2025 22:22
Зате подруга депутанта-служки тьомкі дубнова отримала подарунок - трояндового ведмедика за 570 тис. гривень! А потім ще й виявилось, що для неї це дрібниці. бо вона має колекцію годинників за півмільйона євро, де один годинник коштує 165 тис. євро! Откаої! Ни питання, навіщо в війну такі розкоші, каже, заваліть своє жало і ставте лайки! Це вже нагадує історію з нестачею хліба і порадою їсти тістечка!
Додано: Суб 27 вер, 2025 16:12
Ну, ось і черга свободи слова прийшла.
Покарання за думку: до Ради тягнуть скандальний законопроєкт 14057 — топкорупціонерів не можна буде чіпати
Законопроєкт №14057 у Верховній Раді — чому журналісти говорять про загрозу цензури.
Додано: Нед 28 вер, 2025 21:14
Якась маячня. Навіщо мобілізація під час миру? Хто буде утримувати всю цю армію і чим вона буде займатись? І навіщо мобілізувати поранених? Чи нардепи увійшли в роль? Аби населення не почало замислюватись і боротись із корупцією? І який воєнний стан без війни? А вибори? Вони ж не проводяться під час воєнного стану. Це не буде узурпація влади? Що на це скаже міжнародна спільнота?
А може, в мирний час якраз і почнуть самі мобілізовуватись на тепленькі місця усілякі шишки, для УБД, хто не встиг, для цього такі заяви?
Додано: П'ят 10 жов, 2025 00:03
Кличко не просто так їздив на хрестини сина забудовника.
Отого Вагіфа Алієва. Не пройшло і 3 тижнів, а вже віддав йому виходи з метро Академмістечко під забудову торгівлею.. Отакої. Скільки скандалів, на них ніде ставити тавра, і все продовжується, і війна їх не хвилює. Показували зараз по Суспільному, там на ті "хрестини" на поклон мафіозі приїхала ще ціла купа кортежів - тільки представників забороненої ОПЗЖ нарахували, здається, трьох, якщо не більше. І в кожному кортежі купа здоровезних биків-охоронців. І хто їх всіх бронює? Отака в нас "критична інфраструктура" - кортежі для мафозі! Без мафіозі столара ніяк, але дуже гидко, що всім цим покидькам на поклон (на хрестини 10-річного сина, це навіть не ювілей) їздить мер Києва етинзон-кличко. Отакої! Конфлікт інтересів і навіть зашквар - то вчорашній день, вони всі вийшли з берегів і вирішили, що ми - бидло і нас можна мати у всі дири, вибачайте за грубість..
Ось тут найцікавіше - цей син російського консула зібрав тут весь прокацапський олігархат.
І там, здається, жодного українця за національністю.
Також цікаво, Вагіф Ахмедович Алієв, одружений із Шовкят Алієвою, і хрестини сина? Вони християни? Чи це, взагалі, був просто вигаданий для лохів привід для бандитського збіговиська, щоб парішати?
