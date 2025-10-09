Додано: П'ят 10 жов, 2025 00:03

Кличко не просто так їздив на хрестини сина забудовника.Отого Вагіфа Алієва. Не пройшло і 3 тижнів, а вже віддав йому виходи з метро Академмістечко під забудову торгівлею.. Отакої. Скільки скандалів, на них ніде ставити тавра, і все продовжується, і війна їх не хвилює. Показували зараз по Суспільному, там на ті "хрестини" на поклон мафіозі приїхала ще ціла купа кортежів - тільки представників забороненої ОПЗЖ нарахували, здається, трьох, якщо не більше. І в кожному кортежі купа здоровезних биків-охоронців. І хто їх всіх бронює? Отака в нас "критична інфраструктура" - кортежі для мафозі! Без мафіозі столара ніяк, але дуже гидко, що всім цим покидькам на поклон (на хрестини 10-річного сина, це навіть не ювілей) їздить мер Києва етинзон-кличко. Отакої! Конфлікт інтересів і навіть зашквар - то вчорашній день, вони всі вийшли з берегів і вирішили, що ми - бидло і нас можна мати у всі дири, вибачайте за грубість..Ось тут найцікавіше - цей син російського консула зібрав тут весь прокацапський олігархат.розкішне-святкування-хрестин-сина-російського-консула-алієва-якого-приїхав-вітат/1288835086613379/І там, здається, жодного українця за національністю.Також цікаво, Вагіф Ахмедович Алієв, одружений із Шовкят Алієвою, і хрестини сина? Вони християни? Чи це, взагалі, був просто вигаданий для лохів привід для бандитського збіговиська, щоб парішати?