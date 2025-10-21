Додано: Пон 20 жов, 2025 13:04

То і ви створіть ГО, все ж так просто:)

Боже, звідки ви стільки дурні берете. Якби ГО можна було забронювати, ніхто б десятки тисяч доларів на липові довідки не давав, оформити ГО майже безкоштовно.

А щодо "їх би забрали" - он вас же досі не забрали.

Громадські організації (ГО) можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників, якщо вони відповідають певним критеріям, наприклад, працюють на підприємстві, що має право на бронювання, і перебувають на військовому обліку. ГО, як юридичні особи, мають право на бронювання для своїх співробітників, а деякі з них, особливо ті, що працюють з іноземними грантами, вже мають певний рівень бронювання.

Все це робиться за хабарі.

Вони ведуть публічне життя.

Що незрозуміло в фразі "працюють на підприємстві, що має право на бронювання, і перебувають на військовому обліку". Таку людину може забронювати і підприємство, де вона працює. Нічого особливого тут у ГО немає.

Ціла купа людей ведуть "публічне життя" і що?

Що незрозуміло в фразі "працюють на підприємстві, що має право на бронювання, і перебувають на військовому обліку". Таку людину може забронювати і підприємство, де вона працює. Нічого особливого тут у ГО немає.

Ціла купа людей ведуть "публічне життя" і що?

Ймовірність, що вони дали хабар, така спма, як в те, що хабарі даєте ви

Громадські організації (ГО) можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників за умови, що вони були визнані критично важливими для економіки або входять до спеціального переліку. Це робиться через портал «Дія» шляхом подання списків до Міністерства економіки, надавши всю необхідну інформацію про працівника.

То наприклад і тільки один із критеріїв, а деякі вже мають певний рівень бронювання, написано, навіщо висмикувати слова із контексту..Таке враження, що ви самі в ГО. Всі змовились, щоб за них воювали хворі люди.Силовики, відставники, офіцери, кварталівці, чинуші, навіть таксисти, ні про яку критичну інфраструктуру вже давно не йдеться, заброньованих мільйони і вже очевидно, що це за хабарі. Так війни не виграються.От ще, партнер компанії з урядових звязків good pilitics. Що за звір...[/quote]Ви живете у вигаданому світі. Більшість підприємств, що взагалі можуть бронювати, мають право забронювати тільки 50%. І шоб це право отримати, треба дуже і дуже постаратисяЯкі там в біса мільйони.Ні яких особливих умов в ГО немає. Може є якісь виключення, але загалом ГО не дає нічого.Навчіться нарешті читати, ГО можуть бронювати тих, хто і так має таке право з різних причин.