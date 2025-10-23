Faceless написав:То і ви створіть ГО, все ж так просто:) Боже, звідки ви стільки дурні берете. Якби ГО можна було забронювати, ніхто б десятки тисяч доларів на липові довідки не давав, оформити ГО майже безкоштовно. А щодо "їх би забрали" - он вас же досі не забрали.
Громадські організації (ГО) можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників, якщо вони відповідають певним критеріям, наприклад, працюють на підприємстві, що має право на бронювання, і перебувають на військовому обліку. ГО, як юридичні особи, мають право на бронювання для своїх співробітників, а деякі з них, особливо ті, що працюють з іноземними грантами, вже мають певний рівень бронювання.
Все це робиться за хабарі. Вони ведуть публічне життя.
Що незрозуміло в фразі "працюють на підприємстві, що має право на бронювання, і перебувають на військовому обліку". Таку людину може забронювати і підприємство, де вона працює. Нічого особливого тут у ГО немає. Ціла купа людей ведуть "публічне життя" і що? Ймовірність, що вони дали хабар, така спма, як в те, що хабарі даєте ви
То наприклад і тільки один із критеріїв, а деякі вже мають певний рівень бронювання, написано, навіщо висмикувати слова із контексту..
Громадські організації (ГО) можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників за умови, що вони були визнані критично важливими для економіки або входять до спеціального переліку. Це робиться через портал «Дія» шляхом подання списків до Міністерства економіки, надавши всю необхідну інформацію про працівника.
Таке враження, що ви самі в ГО. Всі змовились, щоб за них воювали хворі люди. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/ Силовики, відставники, офіцери, кварталівці, чинуші, навіть таксисти, ні про яку критичну інфраструктуру вже давно не йдеться, заброньованих мільйони і вже очевидно, що це за хабарі. Так війни не виграються. От ще, партнер компанії з урядових звязків good pilitics. Що за звір...
hxbbgaf написав:[quote="5899901:Faceless"] То і ви створіть ГО, все ж так просто:) Боже, звідки ви стільки дурні берете. Якби ГО можна було забронювати, ніхто б десятки тисяч доларів на липові довідки не давав, оформити ГО майже безкоштовно. А щодо "їх би забрали" - он вас же досі не забрали.
Громадські організації (ГО) можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників, якщо вони відповідають певним критеріям, наприклад, працюють на підприємстві, що має право на бронювання, і перебувають на військовому обліку. ГО, як юридичні особи, мають право на бронювання для своїх співробітників, а деякі з них, особливо ті, що працюють з іноземними грантами, вже мають певний рівень бронювання.
Все це робиться за хабарі. Вони ведуть публічне життя.
Що незрозуміло в фразі "працюють на підприємстві, що має право на бронювання, і перебувають на військовому обліку". Таку людину може забронювати і підприємство, де вона працює. Нічого особливого тут у ГО немає. Ціла купа людей ведуть "публічне життя" і що? Ймовірність, що вони дали хабар, така спма, як в те, що хабарі даєте ви
То наприклад і тільки один із критеріїв, а деякі вже мають певний рівень бронювання, написано, навіщо висмикувати слова із контексту..
Громадські організації (ГО) можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників за умови, що вони були визнані критично важливими для економіки або входять до спеціального переліку. Це робиться через портал «Дія» шляхом подання списків до Міністерства економіки, надавши всю необхідну інформацію про працівника.
Таке враження, що ви самі в ГО. Всі змовились, щоб за них воювали хворі люди. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/ Силовики, відставники, офіцери, кварталівці, чинуші, навіть таксисти, ні про яку критичну інфраструктуру вже давно не йдеться, заброньованих мільйони і вже очевидно, що це за хабарі. Так війни не виграються. От ще, партнер компанії з урядових звязків good pilitics. Що за звір...[/quote]Ви живете у вигаданому світі. Більшість підприємств, що взагалі можуть бронювати, мають право забронювати тільки 50%. І шоб це право отримати, треба дуже і дуже постаратися Які там в біса мільйони. Ні яких особливих умов в ГО немає. Може є якісь виключення, але загалом ГО не дає нічого. Навчіться нарешті читати, ГО можуть бронювати тих, хто і так має таке право з різних причин.
Faceless написав:Ви живете у вигаданому світі. Більшість підприємств, що взагалі можуть бронювати, мають право забронювати тільки 50%. І шоб це право отримати, треба дуже і дуже постаратися Які там в біса мільйони. Ні яких особливих умов в ГО немає. Може є якісь виключення, але загалом ГО не дає нічого. Навчіться нарешті читати, ГО можуть бронювати тих, хто і так має таке право з різних причин.
Це вже дивно, звідки у вас така упередженість стосовно цього питання. Написано же, куплена комісія визнає ГО важливою для економіки - і все, бронювання готове! Критерії там в більшості стосуються самої ГО. Такі мільйони, півтора мільйони заброньованих були ще рік тому, і це не я говорив, а Зєля.
"Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона", - пояснив співрозмовник ЕП причину ухвалення відповідного рішення.
Не тільки 50, поліція заброньована на 90%, а прокурори на 100 і це офіційні цифри від міністра. Навіщо знову дезінформація?
От ще центр-перецентр. Аналітичний центр Ділова столиця... Дуже корисна в них балаканина. Інститут соціології росії... Доходять до маразму.
Ремонт будинку для Нацгвардії: ціни на матеріали в 2-4 раза вище за ринкові
Щебінь фракції 40-70 мм врахували по 1 176 грн/куб. м. "Еxpress-Тehbud" пропонує такий щебінь по 303 грн/куб. м, що майже вчетверо дешевше. За даними серпневого моніторингу ДП "НІРІ", на Київщині ціни щебню 40-70 мм різнились від 250 до 686 грн/куб. м, що на 42-79% дешевше.
Faceless написав:Ви живете у вигаданому світі. Більшість підприємств, що взагалі можуть бронювати, мають право забронювати тільки 50%. І шоб це право отримати, треба дуже і дуже постаратися Які там в біса мільйони. Ні яких особливих умов в ГО немає. Може є якісь виключення, але загалом ГО не дає нічого. Навчіться нарешті читати, ГО можуть бронювати тих, хто і так має таке право з різних причин.
Це вже дивно, звідки у вас така упередженість стосовно цього питання. Написано же, куплена комісія визнає ГО важливою для економіки - і все, бронювання готове! Критерії там в більшості стосуються самої ГО.
Ви їх бачили, критерії, і як їх отримати? Взагалі бачили конкретно ГО, що визнана "критичною"? Але чогось "упередження" у мене. Якийсь клоун на якомусь фупі щось ляпнув - для вас вже інфа 100%. Якби все було так просто, ГО росли б, як гриби, але з 2022 їх кількість зросла менше ніж на 10%. І в основному це волонтерські організації. Щоб створити ГО достатньо 2 осіб
Є і офіційні цифри, що всього по країні заброньовано менше 1млн, 900-950к.
Оті всі, що по телеку, напевно, критичні, зрозуміло, що не всі 100 з чимось тисяч ГО критичні, але закон, згідно з яким вони можуть бронюватись, прийнятий тільки цього року: https://vkp.ua/publication/yak-zabronyu ... 2025-rotsi Не просто так його прийняли, а під себе і родичів. Кіпрська прокладка, фінансування з бюджету та ще й бронювання готове! А може, і необовязково. На 10% - то інфа річної давнини, бронюватись їм дозволили тільки кілька місяців тому (напевно, на фронті людей через край, що і цих, і ще й військову поліцію треба створити і забронювати?).. Вони і ростуть як гриби, по телеку кожні декілька хвилин нова, раніше такого не було. Стосовно заброньованих, нема офіційої інфи, те, що казав Шмигаль ще в січні без конкретики про 900-950 тис., то брехня, бо те ж саме казали і рік тому:
Станом на кінець жовтня 2024 року в Україні від мобілізації було заброньовано 906 тисяч громадян
Якраз тоді, коли Зєля казав про півтора мільйони. Забрехались і не домовились. Зараз їх все більше, навіть таксистів бронюють, інакше їх би похапали, вони вже на кожному кроці..
Faceless написав:Не смішіть, особливо про таксистів
Не було їх стільки раніше - на кожному кроці. Це критична інфраструктура?
По-перше, раніше більше було на небрендованих (своїх часто) авто, і ви ніяк не змогли б відрізнити таксиста від нетаксиста. Зараз якось більше на брендованих авто компаній. Але більше ї не стало, людей загалом менше, а викликати таксі - складніше. І до чого тут критична інфраструктура? Таксисти навіть не оформлені як працівники (в 99% випадків), вони фрілансери. Вони ніяк не заброньовані, хіба що працюють ще десь паралельно. Тому власне ї і не вистачає. Кажу ж, ви живете у власному вигаданому світі.
Faceless написав:Не смішіть, особливо про таксистів
Не було їх стільки раніше - на кожному кроці. Це критична інфраструктура?
По-перше, раніше більше було на небрендованих (своїх часто) авто, і ви ніяк не змогли б відрізнити таксиста від нетаксиста. Зараз якось більше на брендованих авто компаній. Але більше ї не стало, людей загалом менше, а викликати таксі - складніше. І до чого тут критична інфраструктура? Таксисти навіть не оформлені як працівники (в 99% випадків), вони фрілансери. Вони ніяк не заброньовані, хіба що працюють ще десь паралельно. Тому власне ї і не вистачає. Кажу ж, ви живете у власному вигаданому світі.
Бомбіли і зараз нікуди не зникли, хіба що бояться їздити через ТЦК. Їх би похапали, якби вони цілими днями возили пасажирів без броні!