Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 23 жов, 2025 23:49
От зараз в ток-шоу на Суспільному звучало, заклали в бюджет 85 мільярдів гривень на повернення пенсійних боргів - кажуть, це оті гігантські спецпенсії, що ці всі молоді відставники, чинуши, силовики, усілякі покидьки відсудили у держави через корупційні суди, якщо отримали їх з порушенням закону і пенсійний фонд їм відмовлявся виплачувати ці суми. І саме тепер запустять друкарський верстат і виплатять їм (а скоріше, собі) всі ці 85 ярдів? Оце такий пріоритет під час екзистенційної війни?
Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:23
Це як? У нас із 40 млн. людей 3.7 млн. чоловіків призовного віку? І ще й всього півмільйона ухиляються? А всі решта, мабуть, воюють? Тільки чогось на фронті всього 200-250 тис.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:28
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Ні, інші просто оновили дані
