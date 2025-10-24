От зараз в ток-шоу на Суспільному звучало, заклали в бюджет 85 мільярдів гривень на повернення пенсійних боргів - кажуть, це оті гігантські спецпенсії, що ці всі молоді відставники, чинуши, силовики, усілякі покидьки відсудили у держави через корупційні суди, якщо отримали їх з порушенням закону і пенсійний фонд їм відмовлявся виплачувати ці суми. І саме тепер запустять друкарський верстат і виплатять їм (а скоріше, собі) всі ці 85 ярдів? Оце такий пріоритет під час екзистенційної війни?
За одну ніч після затримання працівниками ТЦК він опинився в лікарні з розбитим черепом і крововиливом. Хлопець був у комі і, на жаль, помер
Поліція попередньо встановила, що він впав на підлогу! Впав і декілька разів вдарився! Кляті покидьки! Вбивці. Їм би так падати і падати разом з поліцією і владою. І у владі вбивці, якщо не реагують на такі випадки. Он Сахарук теж "сам помер", тільки був весь у синцях, і кого покарали?
Вы ж офицер(военка вуза)? Оновили данные? Шо там "резерв" и логово гестапо района прописки - никак не реагируют, повестки не присылают, при остановке на улице если "резерв" красным не блымает - желают хорошей дороги и тихой ночи и причём всё время на "вы"? Или таки есть бронь как важного сотрудника лондонского работодателя?
Цього достатньо? І за повісткою прийшли? Чого ж тоді на фронті так мало? А як із 40 млн. людей вийшло тільки 3.7 млн. чоловіків призовного віку?Остання оцінка без окупованих- 33 млн, мінус пенсіонери (десь 13 млн) - 20 млн. Діти і молодь до 22 років це приблизно чверть загального населення (в статистиці фігурують до 24 років), тобто ще мінус 8.25 млн, залишається 11.75 млн. Поділити пополам (тільки чоловіки, хоча їх насправді трохи менше половини) - 5.87 млн. Мінус всякі зняті з обліку, може десь 5 млн має бути в результаті. Мільйон з лишком вже в ЗСУ. Десь так і буде +/-