Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 23:49

От зараз в ток-шоу на Суспільному звучало, заклали в бюджет 85 мільярдів гривень на повернення пенсійних боргів - кажуть, це оті гігантські спецпенсії, що ці всі молоді відставники, чинуши, силовики, усілякі покидьки відсудили у держави через корупційні суди, якщо отримали їх з порушенням закону і пенсійний фонд їм відмовлявся виплачувати ці суми. І саме тепер запустять друкарський верстат і виплатять їм (а скоріше, собі) всі ці 85 ярдів? Оце такий пріоритет під час екзистенційної війни?
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:23

За даними української влади, із 3,7 мільйона чоловіків призовного віку понад 500 тисяч ухиляються від військової служби.


https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-skilky- ... t=11840475
Це як? У нас із 40 млн. людей 3.7 млн. чоловіків призовного віку? І ще й всього півмільйона ухиляються? А всі решта, мабуть, воюють? Тільки чогось на фронті всього 200-250 тис.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:28

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:
За даними української влади, із 3,7 мільйона чоловіків призовного віку понад 500 тисяч ухиляються від військової служби.


https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-skilky- ... t=11840475
Це як? У нас із 40 млн. людей 3.7 млн. чоловіків призовного віку? І ще й всього півмільйона ухиляються? А всі решта, мабуть, воюють? Тільки чогось на фронті всього 200-250 тис.
Ні, інші просто оновили дані
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 12:37

У Києві чергове вбивство людини ТЦКшниками.
Помер хлопець після «мобілізації», — журналістка

За одну ніч після затримання працівниками ТЦК він опинився в лікарні з розбитим черепом і крововиливом. Хлопець був у комі і, на жаль, помер

Поліція попередньо встановила, що він впав на підлогу! Впав і декілька разів вдарився! Кляті покидьки! Вбивці. Їм би так падати і падати разом з поліцією і владою. І у владі вбивці, якщо не реагують на такі випадки. Он Сахарук теж "сам помер", тільки був весь у синцях, і кого покарали?
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:25

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:
За даними української влади, із 3,7 мільйона чоловіків призовного віку понад 500 тисяч ухиляються від військової служби.


https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-skilky- ... t=11840475
Це як? У нас із 40 млн. людей 3.7 млн. чоловіків призовного віку? І ще й всього півмільйона ухиляються? А всі решта, мабуть, воюють? Тільки чогось на фронті всього 200-250 тис.
Ні, інші просто оновили дані

Цього достатньо? І за повісткою прийшли? Чого ж тоді на фронті так мало? А як із 40 млн. людей вийшло тільки 3.7 млн. чоловіків призовного віку?
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:38

  Faceless написав:
hxbbgaf написав:
За даними української влади, із 3,7 мільйона чоловіків призовного віку понад 500 тисяч ухиляються від військової служби.


https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-skilky- ... t=11840475
Це як? У нас із 40 млн. людей 3.7 млн. чоловіків призовного віку? І ще й всього півмільйона ухиляються? А всі решта, мабуть, воюють? Тільки чогось на фронті всього 200-250 тис.
Ні, інші просто оновили дані

Вы ж офицер(военка вуза)?
Оновили данные?
Шо там "резерв" и логово гестапо района прописки - никак не реагируют, повестки не присылают, при остановке на улице если "резерв" красным не блымает - желают хорошей дороги и тихой ночи и причём всё время на "вы"?
Или таки есть бронь как важного сотрудника лондонского работодателя?
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 13:41

Южаніна: кожен силовик має повоювати

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
hxbbgaf написав:[quote]За даними української влади, із 3,7 мільйона чоловіків призовного віку понад 500 тисяч ухиляються від військової служби.


https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-skilky- ... t=11840475
Це як? У нас із 40 млн. людей 3.7 млн. чоловіків призовного віку? І ще й всього півмільйона ухиляються? А всі решта, мабуть, воюють? Тільки чогось на фронті всього 200-250 тис.
Ні, інші просто оновили дані

Цього достатньо? І за повісткою прийшли? Чого ж тоді на фронті так мало? А як із 40 млн. людей вийшло тільки 3.7 млн. чоловіків призовного віку?[/quote]Остання оцінка без окупованих- 33 млн, мінус пенсіонери (десь 13 млн) - 20 млн. Діти і молодь до 22 років це приблизно чверть загального населення (в статистиці фігурують до 24 років), тобто ще мінус 8.25 млн, залишається 11.75 млн. Поділити пополам (тільки чоловіки, хоча їх насправді трохи менше половини) - 5.87 млн. Мінус всякі зняті з обліку, може десь 5 млн має бути в результаті. Мільйон з лишком вже в ЗСУ. Десь так і буде +/-
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 15:14

  Faceless написав:Остання оцінка без окупованих- 33 млн, мінус пенсіонери (десь 13 млн) - 20 млн. Діти і молодь до 22 років це приблизно чверть загального населення (в статистиці фігурують до 24 років), тобто ще мінус 8.25 млн, залишається 11.75 млн. Поділити пополам (тільки чоловіки, хоча їх насправді трохи менше половини) - 5.87 млн. Мінус всякі зняті з обліку, може десь 5 млн має бути в результаті. Мільйон з лишком вже в ЗСУ. Десь так і буде +/-

Навіщо ви весь час тягнете за вуха і дезінформуєте?
А пенсіонерів нема на окупованих територіях і закордон вони не їхали? Хоча їм для цього перешкод якраз і нема.. Щоб їх кількість завищувати, а всіх решту - занижувати..
У вересні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 203,5 тисячі осіб

Як бачимо, зовсім не "десь 13". А скільки з них закордон їздять, а тут тільки за пенсією? А скільки на окупованих територіях? Он в тому списку там і Луганська область, яка повністю окупована, і Донецька, яка на 2/3...
https://www.rbc.ua/rus/news/kilkist-pen ... 99345.html
Реально 3 10 залишиться 6-7.., якщо вже ви рахуєте без тих, хто виїхав чи на окупованих територіях
Діти і молодь до 22 років це приблизно чверть загального населення

Теж сумнівне твердження, особливо з урахуванням того, що половина їх вже закордоном.
В ЗСУ не мільйон з лишком, а 880 тис.
Станом на січень 2025 року чисельність Збройних Сил України становить приблизно 880 000 осіб.

А на фронті з них взагалі лише чверть...
І т.д.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 24 жов, 2025 15:23, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 15:18

  барабашов написав:Вы ж офицер(военка вуза)?

Півкраїни вже таких офіцерів, купа ще й закордон потікали, он півфупа таких, ще й закликають до розстрілів всіх інших, окрім себе, тому так і виходить.
