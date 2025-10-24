RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:14

  hxbbgaf написав:
За даними української влади, із 3,7 мільйона чоловіків призовного віку понад 500 тисяч ухиляються від військової служби.


https://tsn.ua/ato/stalo-vidomo-skilky- ... t=11840475
Це як? У нас із 40 млн. людей 3.7 млн. чоловіків призовного віку? І ще й всього півмільйона ухиляються? А всі решта, мабуть, воюють? Тільки чогось на фронті всього 200-250 тис.

Якщо всього лиш 500 тис. ухиляється, то ресурс повністю вичерпаний.
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:13

Ну, як вичерпаний, всі ці силовики, молоді відставники, охоронці, офіцери, що вічно чекають воса - це більше 500 тис. До того ж, це підготовлені люди. Але держава не хоче, щоб вони воювали...
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 23:15

Ще про смерть людини в Києві.
Що каже адвокат родини
"Наскільки мені відомо, він не висловлював ніякої незгоди (щодо мобілізації — ред.). Він дзвонив мамі, щоб вона йому привезла лінзи, бо в нього поганий зір. Після цього зв'язок з ним перервався. Із розмов зі свідками, був якийсь конфлікт, якісь гроші від нього хотіли отримати. Це відбувалося на вулиці Івана Вигівського, 13. Що це за приміщення, але там відбувалася ця подія", — говорить Олександр Протас.


Адвокат надав Суспільному довідку, видану матері померлого у відділенні інтенсивної терапії нейрохірургічного профілю. Згідно з документом, лікарі діагностували у постраждалого, зокрема, важку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку з формуванням гематом, перелом тіменної кістки, забій, судомний синдром, синці після судомного нападу.


Судомний синдром — це патологічний стан, що характеризується мимовільними, неконтрольованими скороченнями м'язів (судомами). Він може бути спричинений різними факторами, включаючи епілепсію, травми голови, інфекційні захворювання мозку, судинні порушення, метаболічні розлади або отруєння.


Інформації про те, що загиблий страждав на епілепсію, не чув.. І чи після судомного нападу були ті синці..
Питань багато. Важка травма, забій, перелам, як мінімум декілька гематом, синці... Це як треба було битись в нападі? Чому тоді не надавали допомогу? Якщо настільки поганий зір, що потрібні лінзи, чому визнали повністю придатним. Напевно, щоб бики-силовики і діти чинуш не воювали.. Коротше, білими нитками все це шито.
Тільки з Одеси в минулому році чув про 3 таких "напади", які призвели до смерті, це тільки те, що було в ЗМІ, поки не зʼявилось відео, як із ТЦК там винесли тіло і кинули під парканом і не викликали швидку чи ось ще:
https://www.youtube.com/watch?v=FaL3E5Fqips
Іншими словами, судоми, скоріше, бувають, наслідками важкої травми голови, аніж її причинами. Більш того, перед смертю майже завжди бувають судоми.

Ще й у версії ТЦК було просто "зомлів і впав", про судоми навіть не було і мови. Потім допетрали, що це звучить зовсім тупо і отримати такі травми від падіння з власного росту точно неможливо. Коротше, покидьки і вбивці забрехались.
