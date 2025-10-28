Ще й адвокат каже, що свідки чули якусь розмову про вимагання грошей.
Отак впав декілька разів? А за Сахарука хто відповів? Починається бандитизм і повне свавілля!
Тут ще питання, кілька днів тому менти казали, що в них купа свідків з того ТЦК, що він сам впав і вбився, що тепер, значить, їх змусили, хтось буде їх всіх саджати за фальсифікацію - тих ментів, отих ТЦКшників, що вбивають людей і змушують інших схоплених на вулиці давати неправдиві свідчення, і все їхнє керівництво?
Хоча, на цей раз вбили людину, яка була не проти служби. Ще й визнали повністю придатним, не дивлячись на поганий зір. Скидається на рекет.