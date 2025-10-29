RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 22:05

Смерть мобілізованого у розподільчому пункті в Києві: експертиза підтвердила травму тупим предметом. Джерело: https://censor.net/ua/n3582091
Ще й адвокат каже, що свідки чули якусь розмову про вимагання грошей.
Отак впав декілька разів? А за Сахарука хто відповів? Починається бандитизм і повне свавілля!
Тут ще питання, кілька днів тому менти казали, що в них купа свідків з того ТЦК, що він сам впав і вбився, що тепер, значить, їх змусили, хтось буде їх всіх саджати за фальсифікацію - тих ментів, отих ТЦКшників, що вбивають людей і змушують інших схоплених на вулиці давати неправдиві свідчення, і все їхнє керівництво?
Хоча, на цей раз вбили людину, яка була не проти служби. Ще й визнали повністю придатним, не дивлячись на поганий зір. Скидається на рекет.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22814
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 22:26

hxbbgaf


Тільки з хворих людей знущатись!


Хто саме хворий?
Що ВЛК каже?

Ст 112 і 113 - «економічні злочини»?
Hotab
 
Повідомлень: 16954
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 23:33

  Hotab написав:hxbbgaf


Тільки з хворих людей знущатись!


Хто саме хворий?
Що ВЛК каже?

Ст 112 і 113 - «економічні злочини»?

Ось хто хворі:
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Цей концтабір у Києві - то ганьба.
А хто "посягає на життя державного діяча"?
Диверсії і вбивства - це злочини, які є конкретними діяннями, які завдають прямої шкоди, в т.р. і матеріальної.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22814
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 23:42

hxbbgaf

111 ККУ?
Може дійде, що не лише «економічні злочини».
А шкода від СЗЧ наче ж очевидна. Чи ні?
Нема бажання допомогти бійцям, щоб вони не йшли в СЗЧ? Вони ж втомились, очікують що ти підміниш А ти дивишся марафон (мабуть єдиний на цьому форумі) і визначаєш хто має піти поперед тебе
Hotab
 
Повідомлень: 16954
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 23:46

Чеченський бандюк викрадає людей в Одесі - виявилось, для нього це звична справа!

Це справжня ганьба!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22814
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 23:51

  Hotab написав:hxbbgaf

111 ККУ?
Може дійде, що не лише «економічні злочини».
А шкода від СЗЧ наче ж очевидна. Чи ні?
Нема бажання допомогти бійцям, щоб вони не йшли в СЗЧ? Вони ж втомились, очікують що ти підміниш А ти дивишся марафон (мабуть єдиний на цьому форумі) і визначаєш хто має піти поперед тебе

Теж умисне діяння на шкоду - вона так і починається.
Шкода, звичайно, є, але це не пряма шкода, а в юриспруденції пряма і непряма шкода - це дві великі різниці.
А ти, я так розумію, з фронту пишеш? Як і всі тут офіцери, відставники, силовики...? Чого більшість не воює?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22814
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 23:55

hxbbgaf


А ти, я так розумію, з фронту пишеш


Про мою участь я тобі достатньо розказував, ти інформацію не сприймаєш і не запамʼятовуєш. Я не марафон тобі по колу одне і те саме розказувати.
Тому повернемось до тебе.
Ти не бажаєш допомогти, щоби втомлені бійці не тікали??
Першопричина СЗЧ це те, що ти їх не міняєш. Ти хочеш щоб вони не тікали ? Чи ні?
Так СЗЧ це щось ненавмисне, ніяк не зрозумію? Чи нема прямої шкоди?
Державна зрада - це економічний злочин?
Hotab
 
Повідомлень: 16954
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 00:12

  Hotab написав:hxbbgaf
Про мою участь я тобі достатньо розказував, ти інформацію не сприймаєш і не запамʼятовуєш. Я не марафон тобі по колу одне і те саме розказувати.
Тому повернемось до тебе.
Ти не бажаєш допомогти, щоби втомлені бійці не тікали??
Першопричина СЗЧ це те, що ти їх не міняєш. Ти хочеш щоб вони не тікали ? Чи ні?
Так СЗЧ це щось ненавмисне, ніяк не зрозумію? Чи нема прямої шкоди?
Державна зрада - це економічний злочин?

Щось слабко віриться, що рік тому тут доводив разом з таким же офіцером детройтом, що не маєш воювати, а тут льотчик... Ти більше схожий на ТЦКшника.
Допомагаю поки що донатами по мірі можливостей.
Чому ти приліпився до мене, коли не воюють найбільш боєздатні - силовики заброньовані на 90-100%, що пропонувала Южаніна, що було в петиціях, все проігноровано цією владою! Те ж з молодими відставниками:
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_s ... riv-nardep
Офіцери сидять і розповідають, що вони можуть бути тільки великими командирами і фронт то не для них, не треба далеко ходити, а їх дуже багато, в вузи вже йдуть майже всі випускники, а в багатьох вузах ті кафедри їх штампують, і вони мало чого знають і вміють після тих кафедр, де звання давали автоматично, тому місце їх більшості - в піхоті! Якщо за 4 роки не знадобились.
Охоронці стоять під деревами біля своїх джипів, всі заброньовані, а муніципальна охорона, міська варта? Може, час таки повоювати? Але ж ні... Хапають хворих, везуть на ДВРЗ, влаштували там катівню..
Ось і втрачаємо території кожен день.
Ну, якщо хтось іде в СЗЧ, яка пряма шкода? Не ненавмисне, а непряме. Пряма шкода від кацапів, які стріляють, а він же не стріляє і не краде. Державна зрада - це теж пряма робота на ворога.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22814
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2375 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 00:18

hxbbgaf

Чому ти приліпився до мене,


Як «чому»?
Бо ти дуже переймаєшся за долю держави, хочеш перемоги, але не хочеш змінити втомлених бійців.
Більше того, ти вирішив встановлювати черговість і пріоритети . Але в цій черзі ніколи нема тебе. Чому?? Ти сам себе звільнив?
А в що ти там віриш (відносно мене) чи ні, мені піх. Хай тебе марафон по колу переконує.


Державна зрада - це теж пряма робота на ворога.


Це економічний злочин?
СЗЧ - це теж допомога ворогу.
І погугли «ефект розбитих вікон». Якщо тисячі СЗЧ залишати без покарання, завтра дома будуть всі. Але ж ти не хочеш обвалу фронту? Чи хочеш?
Hotab
 
Повідомлень: 16954
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
  #<1 ... 38394041
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2691)
29.10.2025 00:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.