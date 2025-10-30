hxbbgaf написав:А як же, напевно, має бути якась черговість - хто більше принесе користі фронту, того в першу чергу.
А якщо від користі в тилу йти? Хто менш корисний той хай йде в першу чергу?
Додано: Сер 29 жов, 2025 12:53
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Сер 29 жов, 2025 13:23
Хто буде і чим і як вимірювати користь?
Наприклад , а нахіба комбайнери? нам усі продукти дадуть Американці а нахіба водії пасажирського транспорту? працівники підприємств і ТЦК легко дійдуть до роботи пішки а нахіба сантехнік який відремонтує унітаз чі кран комусь якщо можна п.срати за будинком і помитись у калюжі і тд і тп...
Додано: Сер 29 жов, 2025 15:43
hxbbgaf
Ти не помітив, що це відбувається тому, що ти постійно когось відправляєш на фронт, хоча тебе ніхто не відправляв? Може просто ти вже вгамуєшся, і ніхто не буде тебе чіпати, як тут, так і на твоєму пупі-фупі
Ти чомусь вирішив, що ти чимось кращий таксистів, пенсіонерів, охоронців, яких ти постійно відправляєш. Чим ти менше підходиш , ніж вони? Бо впєчаьлітєльний? То лікується п***.
Додано: Чет 30 жов, 2025 09:29
Для тилу іноземні партнери дають гроші. І на першому місті зараз, мабуть, має бути фронт, бо, як він посиплеться, не буде ніякого тилу? До того ж, більшість заброньованих - це лише навантаження для бюджету і країни вцілому - купа чинуш, в т.р.. і що числяться на окупованих територіях, силовиків, те ж саме і що тільки займаються корупцією, їздять пачками по містам і переводять бензин і інші бюджетники, які переважно тільки беруть хабарі і доять бюджет, а щось корисне з них робить невелика частина.
Додано: Чет 30 жов, 2025 09:50
Це ти постійно переходиш на особистості, мова не про обговорення кожного на форумі, на це не вистачить ніякого часу, а взагалі, як ті пенсіонери 25 років вчились воювати і сиділи в нас на шиї, а тепер в 43 роки вони пенсіонери як в анекдоті про пожежника, то у нормальних людей, окрім обурення, це нічого не викликає. Те ж і з силовиками, які заброньовані на 90-100% (на відміну від інших) .а могли б повоювати хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна. Таксисти теж якщо і опиняються заброньовані, то тількки через те, що якийсь мобільний оператор купив якийсь сервіс таксі і комусь заніс, корупція - це теж нрмально?
Додано: Чет 30 жов, 2025 09:53
hxbbgaf
Зателефонуй пожежному на пенсії, щоб трохи потушив тобі пожежу. розкажеш тут всім що відповість.
Мова по тебе, бо ти ставиш вимоги до інших . І чомусь дивуєшся вимогам до себе.
Додано: Чет 30 жов, 2025 10:20
Небуде фронту без надійного тилу , поранених солдатів лікують і харчують не на передовій а у госпіталях і цивільних лікарнях у тилу, роботу яких забеспечуюють "ухилянти" різної масті
Додано: Чет 30 жов, 2025 16:32
Хотаб, не треба при***, ніби ти не знаєш того анекдота про пожежника.
Додано: Чет 30 жов, 2025 16:33
Десь в каментах на цензорі:
Замість того, щоб мобілізувати хоча б частину, збільшують їхню кількість, яка вже засекречена. Це в селі. А в містах все чорне від них.
Додано: Чет 30 жов, 2025 16:36
Ти трішки підтуплюєш?
Ти при пожежі викликаєш пожежника, чи пожежника на пенсії?
І не треба розказувати, що «ну він міг би краще, ніж я». Бо ти себе дуже недооцінюєш, ти 40-річний лоб прекрасно мив би снаряди і заряджав рації не гірше 55-річного діда Детройта.
А «журнал комбата» так би заповнював, що Долярек пустив би сльозу від умілєнія
